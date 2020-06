Hoài niệm những đồng tiền giấy một thời của Việt Nam

Bắt đầu từ năm 2003, tiền polymer được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và có giá trị lưu hành song song với các đồng tiền cũ. Đến nay, chỉ còn các tờ tiền giấy mệnh giá nhỏ như 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng... còn giá trị lưu hành tại Việt Nam. Tờ tiền giấy mệnh giá 100.000 đồng được phát hành ngày 1/9/2000. Mặt trước tờ 100.000 đồng giấy cotton xưa in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặt sau tiền in hình nhà sàn Bác Hồ. Tuy nhiên, tờ 100.000 đồng này hết giá trị lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam từ 1/9/2007. Tờ tiền giấy 50.000 đồng có màu xanh lá cây đậm phát hành ngày 15/10/1994 đến nay không còn được lưu hành. Thay thế nó là đồng 50.000 bằng chất liệu polymer. Tiền giấy cotton 20.000 được Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam phát hành năm 1991. Sau đúng 20 năm lưu hành, tờ 20.000 đồng giấy đã được thông báo ngừng lưu thông để nhường chỗ cho tờ 20.000 polymer như hiện nay. Tờ tiền giấy 10.000 đồng được coi là "hoa hậu" tiền cotton ra đời vào năm 1993 và không còn giá trị lưu hành kể từ 1/1/2013. Năm 1991, tiền cotton mệnh giá 5.000 đồng ra đời. Đây cũng là đồng tiền cotton mệnh giá cao nhất còn được sử dụng đến ngày nay. Năm 1988, tiền giấy mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng và 2.000 đồng xuất hiện. Đây là những loại tiền lẻ được sử dụng phổ biến nhất trong lưu thông hiện nay. Đồng tiền cotton mệnh giá nhỏ nhất 100 đồng ra đời năm 1991. Tuy không có chủ trương ngừng lưu thông, nhưng loại giấy bạc này đã hầu như không còn được sử dụng trong giao dịch hàng ngày nữa. Trong số các đồng tiền còn được chấp nhận lưu thông hiện nay, tiền cotton mệnh giá 200 đồng ra đời sớm nhất, vào năm 1987. Năm 1985, Nhà nước công bố đổi tiền theo tỉ lệ 10 đồng thống nhất đổi 1 đồng tiền mới phục vụ cho cuộc cách mạng về giá cả và lương. Ngân hàng quốc gia Việt Nam đã ban hành các loại tiền 10, 20, 50 đồng. Tiền giấy do Ngân hàng quốc gia Việt Nam ban hành năm 1951. Những năm 1945, người Việt Nam gọi tiền giấy là “giấy bạc Cụ Hồ”. Nguồn ảnh: Internet.Video: Những đồng tiền giấy đẹp nhất thế giới. Nguồn: NewsTV.

