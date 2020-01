Chiêm ngưỡng những tờ tiền thiết kế đẹp nhất thế giới

Theo bình chọn của Hiệp hội Những người sưu tầm tiền giấy quốc tế (IBNS), tờ tiền giấy đẹp nhất thế giới được phát hành trong năm 2017 là tờ 10 franc Thụy Sĩ. Tờ tiền 10 franc Thụy Sỹ được phát hành vào tháng 10/2017. Tờ tiền có màu vàng của tờ tiền 10 franc cũ, nhưng nhỏ hơn một chút so với tờ tiền cũ. Tờ 10 bảng Scotland cũng góp mặt trong top 6 những tờ tiền đẹp trên thế giới. Tờ tiền này do Ngân hàng Hoàng gia Scotland phát hành nhưng được in bởi một số ngân hàng khác nhau và có giá trị lưu hành tại toàn lãnh thổ Anh. Được phát hành nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập Liên bang Canada, tờ 10 đôla mới của nước này làm bằng polymer và có sắc tím. Một mặt của tờ tiền in chân dung 4 nhân vật quan trọng trong lịch sử đất nước. Mặt kia của tờ tiền in một số phong cảnh nổi bật của Canada. Djibouti là một quốc gia nhỏ bé tại châu Phi với dân số dưới 1 triệu người. Thế nhưng, tờ 40 franc mới phát hành của nước này lại nằm trong top những tờ tiền đẹp nhất. Tờ tiền có giá trị tương đương 0,2 USD. Tờ tiền 100 kroner mới của Na Uy (giá trị tương đương 13 USD) tôn vinh ngành hàng hải - ngành kinh tế quan trọng nhất của nước này. Tờ bạc 50 USD mà Trinidad&Tobago (đảo quốc ngoài khơi bờ biển Venezuela) phát hành từng chiến thắng trong cuộc đua xếp hạng những tờ tiền đẹp nhất năm 2015 của tổ chức International Bank Note Society (IBNS). Tờ tiền 50 USD của quốc gia Trinidad and Tobago được lựa chọn từ khoảng trên 30 thiết kế tiền giấy khác nhau phát hành năm 2014. Nguồn ảnh: Getty Image. Video: Nga phát hành tiền giấy mới nhân dịp World Cup. Nguồn: VTC1.

Theo bình chọn của Hiệp hội Những người sưu tầm tiền giấy quốc tế (IBNS), tờ tiền giấy đẹp nhất thế giới được phát hành trong năm 2017 là tờ 10 franc Thụy Sĩ. Tờ tiền 10 franc Thụy Sỹ được phát hành vào tháng 10/2017. Tờ tiền có màu vàng của tờ tiền 10 franc cũ, nhưng nhỏ hơn một chút so với tờ tiền cũ. Tờ 10 bảng Scotland cũng góp mặt trong top 6 những tờ tiền đẹp trên thế giới. Tờ tiền này do Ngân hàng Hoàng gia Scotland phát hành nhưng được in bởi một số ngân hàng khác nhau và có giá trị lưu hành tại toàn lãnh thổ Anh. Được phát hành nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập Liên bang Canada, tờ 10 đôla mới của nước này làm bằng polymer và có sắc tím. Một mặt của tờ tiền in chân dung 4 nhân vật quan trọng trong lịch sử đất nước. Mặt kia của tờ tiền in một số phong cảnh nổi bật của Canada. Djibouti là một quốc gia nhỏ bé tại châu Phi với dân số dưới 1 triệu người. Thế nhưng, tờ 40 franc mới phát hành của nước này lại nằm trong top những tờ tiền đẹp nhất. Tờ tiền có giá trị tương đương 0,2 USD. Tờ tiền 100 kroner mới của Na Uy (giá trị tương đương 13 USD) tôn vinh ngành hàng hải - ngành kinh tế quan trọng nhất của nước này. Tờ bạc 50 USD mà Trinidad&Tobago (đảo quốc ngoài khơi bờ biển Venezuela) phát hành từng chiến thắng trong cuộc đua xếp hạng những tờ tiền đẹp nhất năm 2015 của tổ chức International Bank Note Society (IBNS). Tờ tiền 50 USD của quốc gia Trinidad and Tobago được lựa chọn từ khoảng trên 30 thiết kế tiền giấy khác nhau phát hành năm 2014. Nguồn ảnh: Getty Image. Video: Nga phát hành tiền giấy mới nhân dịp World Cup. Nguồn: VTC1.