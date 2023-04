Hòa Bình: Công bố 54 dự án BĐS chưa được huy động vốn

Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình vừa có công văn số 809 SXD-QLN&TTBĐS về việc đăng tải thông tin các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện; Các dự án bất động sản đủ điều huy động vốn, chuyển nhượng, bán trên địa bàn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (quý I/2023).

Theo đó, tỉnh có 54 dự án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đầu tư, ký hợp đồng thực hiện dự án, cấp giấy phép xây dựng nhưng chưa đủ điều kiện được huy động vốn, chuyển nhượng, bán.

Trong đó, 19 dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, ký hợp đồng thực hiện nhưng chưa đủ điều kiện huy động vốn, chuyển nhượng và kinh doanh bất động sản gồm:

Khu dân cư (KDC) nông thôn và tái định cư tại Đồng Trám (xóm Miều, xã Trung Minh, TP Hòa Bình) do Tập đoàn GELEXIMCO - CTCP làm chủ đầu tư; KDC tại phường Thái Bình (TP Hòa Bình) của Liên danh Công ty TNHH một thành viên Gia Ngân và Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Sơn Tây; KDC Thịnh Lang (TP Hòa Bình) của Liên danh SUDICO - SUDICO Hòa Bình; KDC Phương Lâm (TP Hòa Bình) do Công ty Cổ phần Xây dựng Sao Vàng làm chủ đầu tư; Khu đô thị (KĐT) mới Hòa Bình - GELEXIMCO tại phường Thịnh Lang và phường Tân Hòa (TP Hòa Bình) của Liên danh Tập đoàn GELEXIMCO - CoTCP và Công ty Cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội;

KĐT sinh thái Trung Minh - GELEXIMCO tại xã Trung Minh (TP Hòa Bình) của Liên danh Tập đoàn GELEXIMCO - CTCP và Công ty Cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội; Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc tại xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn của Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Xanh Kỳ Sơn và Công ty Cổ phần Tập đoàn TELIN; KĐT sinh thái cao cấp Yên Quang tại xã Quang Tiến (TP Hòa Bình) của Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ quốc tế SEIKA - Công ty TNHH dịch vụ thương mại Nam Hà Nội - Công ty Cổ phần Vinaconex 39; Khu nhà ở Hoàng Vân Hòa Bình, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) do Liên danh Công ty Cổ phần Bất động sản Hoàng Vân Hòa Bình và Công ty Cổ phần Tập đoàn LANDORA thực hiện; KDC đường Trương Hán Siêu, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Thái Hưng thực hiện;

KĐT mới Sông Đà - Hòa Bình tại phường Thái Bình và xã Dân Chủ, TP Hòa Bình do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà thực hiện; KĐT mới Trung Minh B, xã Trung Minh, TP Hòa Bình do Liên danh Công ty Cổ phần Lã Vọng Group và Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà mới thực hiện; Khu nhà ở Thăng Long Xanh tại xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn do Liên danh Công ty Cổ phần Thăng Long Land, Công ty TNHH Xây dựng Thành Hưng và Công ty Cổ phần Phát triển đô thị An Thịnh thực hiện; dự án Nhà ở xã hội cho công nhân mua, thuê và thuê mua (giai đoạn II), phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình do Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp thực hiện.

Khu nhà ở Suối Sếu, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn do Liên danh Công ty Cổ phần Phúc Nguyên số 1 Việt Nam - Công ty TNHH Thăng Long thực hiện; Làng sinh thái Việt Xanh, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn do Công ty Cổ phần địa ốc Sài Gòn làm chủ đầu tư; Khu nhà ở nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp tại Tiểu khu 1 và Tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn do Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn IUC và Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 làm chủ đầu tư; KĐT sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn do Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư Reenco Hòa Bình, Công ty TNHH Xây dựng Thành Hưng và Công ty Cổ phần Phát triển đô thị An Thịnh làm chủ đầu tư; KDC tại Tiểu khu I, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn do Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn IUC và Công ty Cổ phần xây dựng số 7 làm chủ đầu tư.

Làng sinh thái Việt Xanh, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn do Công ty Cổ phần địa ốc Sài Gòn làm chủ đầu tư nằm trong danh sách chưa đủ điều kiện huy động vốn (Ảnh: Internet).

Đồng thời, 35 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án đấu giá quyền sử dụng đất chưa đủ điều kiện huy động vốn, chuyển nhượng và kinh doanh bất động sản gồm: Dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp sinh thái tại xã Mông Hóa (Welham ChanLake tại Hồ Dụ, xã Mông Hóa); Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Dụ (Sakana Spa&Resort Hòa Bình) tại TP Hòa Bình; Dự án Khu vui chơi giải trí cao cấp suối khoáng Kim Bôi tại khu Mớ Đá, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi; Dự án trồng rừng kết hợp du lịch nghỉ dưỡng Hiền Lương xã Hiền Lương; Khu du lịch thiên nhiên Robinson, tại Đảo Sung, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc; Dự án Khu nhà ở cao cấp dầu khí Hòa Bình tại huyện Lương Sơn; Dự án Khu nhà ở Đồi Tre, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy; Dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ tại xã Kim Bôi và xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi; KĐT sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí tại xã Quý Hòa; Dự án KĐT sinh thái, nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Hồ Khả tại xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn;

Khu nhà ở thương mại cao cấp Tân Vinh tại xóm Cời, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn; Khu nhà ở sinh thái và dịch vụ thương mại Hạ Bì (Habi Valley) tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi; Khu nhà ở Tiến An tại phường Dân Chủ, TP Hòa Bình; Khu nhà ở và dịch vụ sinh thái (Vilas) tại thị trấn Lương Sơn và xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn; KĐT Phúc Tiến tại xã Quang Tiến,TP Hòa Bình; Khu nhà ở đô thị phường Dân Chủ, TP Hoà Bình; Khu nhà ở công nhân và dịch vụ công nghiệp tại xã Quang Tiến, TP Hòa Bình; KDC số 2 Nam Quảng Trường, TP Hòa Bình; KDC số 3 Nam Quảng Trường, TP Hòa Bình; Khu nhà ở Đồng Xạ tại xóm Đồng Xạ, phường Thái Bình, TP Hòa Bình; Khu nhà ở Nông Giang, tổ 2, phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình; KDC số 1 Nam Quảng Trường, TP Hòa Bình; Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Đồng Bái (F- Home) tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn; Khu nhà ở thị trấn Bo, huyện Kim Bôi; Khu nhà ở thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc; KDC tổ 01, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình;

Khu nhà ở Đồng Băng, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy; Khu nhà ở tại tổ 5, phường Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình; Khu nhà ở Khu A, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy; Khu nhà ở bên bờ sông Bùi, huyện Lương Sơn (giai đoạn 2); Khu nhà ở tại Đồng Vôi (phía dưới đường QH4), thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn; Khu nhà ở tại xóm Cầu Sơn (Đầm Rái) xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn; Khu nhà ở tại Đồng Chạo, xóm Vỏ, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn; Khu nhà ở khu phố Tây Bắc (1+2), thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy; Khu biệt thự nhà vườn trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái xã Mông Hóa, TP Hòa Bình.