Cận cảnh Dự án The Muse Đà Nẵng, Tập đoàn Đông Đô bị "tuýt còi"

Mới đây, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cảnh báo về việc Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn (còn gọi là The Muse Đà Nẵng, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Đô làm chủ đầu tư) chưa đủ điều kiện được huy động vốn. Trước đó, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng nhận được phản ánh về hoạt động đặt cọc, huy động vốn, giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn (The Muse Đà Nẵng). Theo tìm hiểu của Phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn (tên gọi khác: The Muse Đà Nẵng) nằm tại vị trí lô A2-1 đường Lê Văn Duyệt, thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Dự án này do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Đô làm chủ đầu tư. Vị trí dự án The Muse Đà Nẵng) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Đô làm chủ đầu tư đang bị Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu báo cáo. (ảnh nhìn trên bản đồ vệ tinh) Sở Xây dựng khẳng định, tính đến thời điểm này, dự án Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn chưa đủ điều kiện được huy động vốn với các hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Sở này cũng khẳng định dự án The Muse Đà Nẵng chưa đủ điều kiện bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản. Trước đó nhiều website đăng bán dự án The Muse Đà Nẵng rầm rộ dù chưa đủ điều kiện. Sau khi Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cảnh báo về việc The Muse Đà Nẵng (do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Đô làm chủ đầu tư) chưa đủ điều kiện được huy động vốn thì hàng loạt tin rao bán trên các website "bỗng dưng" bị tháo dỡ hàng loạt. Trước đó, tháng 1/2022, UBND TP.Đà Nẵng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn cho Công ty CP Tập đoàn Đông Đô. Thời gian hoạt động dự án 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thời gian hoạt động thử nghiệm, nghiệm thu và vận hành từ tháng 8 – tháng 10/2024. Dự án gồm nhà ở thương mại, 941 căn hộ chung cư, dịch vụ tiện ích ăn uống (582 m2), nhà trẻ (874 m2), bể bơi (315 m2), gồm 3 tầng hầm, 30 tầng nổi, diện tích căn hộ từ 45 - 301m2… Hiện Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Đông Đô cùng đơn vị liên danh là Công ty TNHH MTV Đầu tư Athena Luxury báo cáo tình hình thực hiện dự án, tình hình đặt cọc, huy động vốn, kinh doanh bất động sản tại dự án. Hai công ty này phải báo cáo cụ thể thông tin đơn vị phân phối (môi giới) bất động sản, số lượng bất động sản đã ký hợp đồng đặt cọc, huy động vốn, mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.



Đặc biệt, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng còn yêu cầu cung cấp tổng số tiền đã thu của khách hàng và hợp đồng đặt cọc, huy động vốn, mua bán…, và gửi Sở Xây dựng trước ngày 5/6. Hiện PV Báo Tri thức & Cuộc sống đang liên hệ với Sở Xây dựng TP Đà Nẵng để tiếp tục thông tin.

Mới đây, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cảnh báo về việc Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn (còn gọi là The Muse Đà Nẵng, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Đô làm chủ đầu tư) chưa đủ điều kiện được huy động vốn. Trước đó, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng nhận được phản ánh về hoạt động đặt cọc, huy động vốn, giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn (The Muse Đà Nẵng). Theo tìm hiểu của Phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn (tên gọi khác: The Muse Đà Nẵng) nằm tại vị trí lô A2-1 đường Lê Văn Duyệt, thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Dự án này do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Đô làm chủ đầu tư. Vị trí dự án The Muse Đà Nẵng) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Đô làm chủ đầu tư đang bị Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu báo cáo. (ảnh nhìn trên bản đồ vệ tinh) Sở Xây dựng khẳng định, tính đến thời điểm này, dự án Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn chưa đủ điều kiện được huy động vốn với các hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Sở này cũng khẳng định dự án The Muse Đà Nẵng chưa đủ điều kiện bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản. Trước đó nhiều website đăng bán dự án The Muse Đà Nẵng rầm rộ dù chưa đủ điều kiện. Sau khi Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cảnh báo về việc The Muse Đà Nẵng (do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Đô làm chủ đầu tư) chưa đủ điều kiện được huy động vốn thì hàng loạt tin rao bán trên các website "bỗng dưng" bị tháo dỡ hàng loạt. Trước đó, tháng 1/2022, UBND TP.Đà Nẵng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn cho Công ty CP Tập đoàn Đông Đô. Thời gian hoạt động dự án 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thời gian hoạt động thử nghiệm, nghiệm thu và vận hành từ tháng 8 – tháng 10/2024. Dự án gồm nhà ở thương mại, 941 căn hộ chung cư, dịch vụ tiện ích ăn uống (582 m2), nhà trẻ (874 m2), bể bơi (315 m2), gồm 3 tầng hầm, 30 tầng nổi, diện tích căn hộ từ 45 - 301m2… Hiện Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Đông Đô cùng đơn vị liên danh là Công ty TNHH MTV Đầu tư Athena Luxury báo cáo tình hình thực hiện dự án, tình hình đặt cọc, huy động vốn, kinh doanh bất động sản tại dự án. Hai công ty này phải báo cáo cụ thể thông tin đơn vị phân phối (môi giới) bất động sản, số lượng bất động sản đã ký hợp đồng đặt cọc, huy động vốn, mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.



Đặc biệt, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng còn yêu cầu cung cấp tổng số tiền đã thu của khách hàng và hợp đồng đặt cọc, huy động vốn, mua bán…, và gửi Sở Xây dựng trước ngày 5/6. Hiện PV Báo Tri thức & Cuộc sống đang liên hệ với Sở Xây dựng TP Đà Nẵng để tiếp tục thông tin.