Mới đây, Công ty CP Xi măng VICEM Sông Thao (chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Than cám 4a.1 hoặc tương đương than cám 4a.1 thuộc dự án Than cám 4a.1 hoặc tương đương than cám 4a.1 và than cám nhiệt trị thấp với khối lượng 20.700 tấn.

Theo đó, nhà thầu được lựa chọn là Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM trúng thầu với giá 90,055 tỷ đồng (giá gói thầu là 92,218 tỷ đồng), giảm 2,163 tỷ đồng so với giá gói thầu. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Nguồn vốn thực hiện từ chi phí sản xuất kinh doanh năm 2023 của doanh nghiệp. Thời gian thực hiện hợp đồng 3 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Hồ sơ DN trúng gói cung cấp than 90 tỷ cho Vicem Sông Thao (ảnh minh họa: Internet).

Bên mời thầu cho hay, tại thời điểm đóng thầu (ngày 6/2/2023), có 4 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu. Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam là nhà thầu duy nhất không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật; Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Trường Phát xếp thứ 2 về giá, Công ty CP Đầu tư HQT Group xếp thứ 3 về giá nên không được lựa chọn.

Về nhà đầu tư trúng thầu , tìm hiểu cho thấy, Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM (VICEM E&E) thành lập ngày 24/4/2006, có địa chỉ trụ sở tại số 21B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Trần Khắc Mạnh. Vốn điều lệ của công ty là 311,998 tỷ đồng. Cổ phiếu của công ty đang được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là VTV.

Ghi nhận dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM được công bố đã tham gia 5 gói thầu, trong đó trúng 5 gói, trượt 0 gói, với tổng giá trị trúng thầu là 2.097,5 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 99,18%.

Trong đó, có thể kể đến một số gói thầu giá trị “khủng” mà Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM trúng thầu như: Gói thầu Cung cấp than cám phục vụ sản xuất năm 2019 thuộc dự án cùng tên do Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn làm chủ đầu tư/bên mời thầu (giá trúng thầu 785,4 tỷ đồng, bằng giá dự toán gói thầu); gói thầu Cung cấp than cám cho sản xuất năm 2020 do Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch làm chủ đầu tư/bên mời thầu (giá trúng thầu là 546,837 tỷ đồng)…

Trước đó, ngày 31/3/2022, ông Mai Hồng Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xi măng Hạ Long cũng đã ký phê duyệt gói thầu Cung cấp than cám phục vụ sản xuất, Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM trúng thầu với giá 733,238 tỷ đồng, bằng giá dự toán gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm 0%...

Theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, kết thúc năm 2022, Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM ghi nhận 4.449,7 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; tổng tài sản đạt 1.465 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 19,324 tỷ đồng, tăng 5,289 tỷ đồng (tăng 37,69%) so với cùng kỳ năm 2021. Công ty cho biết, lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu do sản lượng tiêu thụ than (mặt hàng chính của công ty) tăng 62,5% dẫn đến doanh thu tăng 133% so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, trong kỳ, công ty cũng ghi nhận thu nhập khác từ hoạt động thanh lý 3 đoàn sà lan…