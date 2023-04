Diện mốt không nội y chơi tennis, gái xinh tóc đỏ gây tranh cãi

Angelina Michelle sinh năm 1989, ở Nga. Cô được mệnh danh là "nữ thần vườn địa đàng", "Cô gái có mái tóc đỏ đẹp nhất hành tinh" khi sở hữu vẻ đẹp cổ điển, cùng mái tóc đỏ rực hút mắt. Nữ người mẫu cao 1m80 cùng số đo 3 vòng 84-60-89 (cm). Nhờ sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, Angelina thường xuyên được mời chụp hình cho nhiều tạp chí trong nước và quốc tế như Vogue, L'officiel và được nhiều thương hiệu nội y săn đón. Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, người đẹp này gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh không nội y tạo dáng trong sân quần vợt. Cô mặc áo phông trắng dáng croptop, phối cùng váy xếp ly. Nhiều người dành lời khen ngợi cho vóc dáng nóng bỏng của Angelina Michelle: "Như một thiên thần lạc ở sân quần vợt", "Quá nóng bỏng rồi", "Thân hình quá đỗi hoàn mỹ",... Trước đó, trên trang Instagram cá nhân, người đẹp này nhiều lần lăng xê mốt không nội y. Bên cạnh việc sở hữu body đẹp thì sự khéo léo khi lựa chọn mẫu áo, các loại phụ kiện đi kèm hay cách tạo dáng gợi cảm nhưng không phô phang của cô nhận được nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, mái tóc đỏ rực rỡ và gương mặt mang nét cổ điển cùng vóc dáng thon gọn chuẩn người mẫu đã giúp Angelina Michelle trở thành người mẫu nổi tiếng trên mạng xã hội Instagram với gần 900 nghìn người theo dõi. Do đẹp một cách siêu thực nên nhiều người nghi ngờ Angelina Michelle đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, khi so sánh với hình ảnh thời thơ ấu có thể thấy, cô nàng sở hữu vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên. Vẻ đẹp tựa "nữ thần vườn địa đàng" đó khiến nhiều người cho rằng, chắc hẳn Angelina Michelled được ngưỡng mộ thời đi học nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Theo chia sẻ của nàng người mẫu xinh đẹp trên trang cá nhân, thời đi học cô từng bị bạn bè gọi là hươu cao cổ.

