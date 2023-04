Hồ sơ Đạt Phương làm đường giao thông hơn 410 tỷ

Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp đoạn từ đầu tuyến đến cuối nút giao Quốc lộ 51 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn Long Sơn đến Quốc lộ 51 và xây dựng mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp, TP Vũng Tàu.



Theo đó, nhà thầu trúng thầu là liên danh Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương - Công ty CP Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với giá trúng thầu là 414,41 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 30 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Đây là 1 trong 2 gói thầu xây lắp chính của dự án có tổng mức đầu tư 1.491,16 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi, đóng thầu ngày 10/3/2023. Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Bên mời thầu không công bố danh sách nhà thầu bị loại.

Hồ sơ Đạt Phương trúng thầu làm đường giao thông hơn 410 tỷ đồng tại Bà Rịa - Vũng Tàu (ảnh minh họa: Internet).

Trong liên danh trúng thầu, tìm hiểu được biết, Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương được thành lập ngày 12/3/2022. Địa chỉ trụ sở chính tại tầng 15, tòa nhà Handico, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Tổng Giám đốc công ty kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Trần Anh Tuấn. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, gồm: Thi công, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; xây dựng và lắp đặt các công trình thủy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp đến 35KV.

Quý IV/2022, Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.094 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 154 tỷ đồng, tăng 5%. Luỹ kế năm 2022, Đạt Phương có doanh thu 3.319 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 530 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 18% so với năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, phần lớn doanh thu của Đạt Phương đến từ hợp đồng xây dựng với 2.036 tỷ đồng (chiếm 61%). Kế đến là mảng điện với 657 tỷ đồng (chiếm 20%), đây cũng là mảng có biên lợi nhuận gộp cao nhất với 23,4%. Mảng kinh doanh bất động sản đầu tư cũng mang về cho Đạt Phương 602 tỷ đồng (chiếm 18% doanh thu).

Tính đến cuối năm 2022, Đạt Phương có tổng tài sản ở mức 6.150 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Doanh nghiệp có 1.360 tỷ đồng hàng tồn kho, gấp 2,4 lần so với đầu năm, chủ yếu đến từ việc ghi nhận chi phí kinh doanh dở dang của hoạt động xây lắp và bất động sản. Tổng nợ phải trả ở mức 3.932 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm và chiếm 64% cơ cấu nguồn vốn của công ty. Trong đó, nợ vay tài chính ở mức 2.661 tỷ đồng, có 1.044 tỷ là nợ vay ngắn hạn và 1.617 tỷ đồng là nợ vay dài hạn. Vốn chủ sở hữu công ty đạt 2.218 tỷ đồng.

Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương được công bố đã tham gia 49 gói thầu, trong đó trúng 41 gói, trượt 6 gói, 2 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu là 15.454 tỷ đồng.

Tại Quảng Nam, vài năm qua nhà thầu Đạt Phương được xướng tên liên tục ở hàng loạt dự án xây lắp khủng. Có thể kể đến các dự án tiêu biểu như: Gói thầu chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, TP Hội An trị giá hơn 275,7 tỷ đồng; đường và cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn (hơn 147,8 tỷ đồng); gói thầu xây lắp 01 thuộc dự án đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và Sân bay Chu Lai (509,9 tỷ đồng); gói thầu thi công xây lắp đoạn 2 thuộc dự án đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và Sân bay Chu Lai (621,4 tỷ đồng); gói thầu XL-02: Xây dựng cầu dây văng Rạch Miễu 2 (phạm vi giữa 2 trụ neo) Km5+913-Km6+423 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) và đảm bảo an toàn giao thông thủy cầu Rạch Miễu 2 (giá trúng thầu 1.268,7 tỷ đồng); gói thầu XL1: Xây dựng cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu (gồm: Cầu, đường 2 đầu cầu, đường dẫn và chi phí dự phòng + chi phí bảo đảm an toàn giao thông) với giá trúng thầu là 1.145,6 tỷ đồng…

Bên cạnh các gói thầu thuộc dự án đầu tư vốn Nhà nước, Đạt Phương còn giữ vai trò là nhà đầu tư BT, với dự án Cầu Đế Võng tại Quảng Nam, với tổng mức đầu tư được duyệt là hơn 391,2 tỷ đồng. Đổi lại, Đạt Phương được khai thác các dự án trên quỹ đất hàng chục ha tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, gồm dự án Khu đô thị Võng Nhi, Khu đô thị Bến Trễ - Đồng Nà, Khu đô thị Cồn Tiến và Khu đô thị Nồi Rang. Hiện nay, Đạt Phương là một trong những chủ đầu tư có quỹ đất “đắc địa” tại TP Hội An.

Mặt khác, Đạt Phương còn là chủ đầu tư thuỷ điện Sông Bung 6, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang và xã Ka Dăng huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, có quy mô 674 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đạt Phương còn liên tiếp được “gọi tên” tại các dự án từ vài ba trăm tỷ đồng đến hơn hai nghìn tỷ đồng ở miền Trung. Điểm chung ở các dự án này đó là chỉ có duy nhất 1 liên danh nhà thầu tham gia. Cụ thể, gói thầu XL-04: Xây lắp đoạn Nam cầu Lý Hòa – Quang Phú, thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình (giá trúng thầu hơn 337,7 tỷ đồng); gói thầu xây lắp khủng tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Thừa Thiên Huế trị giá gần 2.100 tỷ đồng…

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty CP Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 11 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do ông Võ Minh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Theo ghi nhận, Công ty CP Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được công bố đã tham gia 40 gói thầu, trong đó trúng 38 gói, trượt 2 gói, với tổng giá trị trúng thầu là 1.694 tỷ đồng. Đơn cử, một số gói thầu giá trị lớn mà doanh nghiệp này trúng thầu như: Gói thầu xây lắp tại dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Long Sơn, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu do Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là chủ đầu tư (giá trúng thầu 88,592 tỷ đồng); gói thầu Xây lắp 2 (từ Km3+00 đến Km5+486,35) tại dự án Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao – Hòa Bình đoạn từ cầu Suối Lúp đến đường 765, huyện Châu Đức trị giá 59,092 tỷ đồng…