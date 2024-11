Cty In nhân dân Bình Định nhiều năm liền cung cấp vé cho xổ số Thừa Thiên Huế

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn) từ năm 2022 đến nay, Công ty TNHH Một Thành Viên In Nhân Dân Bình Định và liên danh trúng các gói thầu liên quan đến in vé xổ số truyền thống cho Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế, cụ thể:

Một phần Quyết định 107/QĐ-XSTTH. Nguồn MSC

Ngày 21/10/2024, Chủ tịch Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế - Trần Viết Nguyên ký ban hành Quyết định 107/QĐ-XSTTH phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: In vé xổ số Truyền thống năm 2025 (đã bao gồm 8% thuế GTGT) cho liên danh Công ty TNHH MTV in nhân dân Bình Định và Công ty CP in và dịch vụ Đà Nẵng trúng thầu với giá 24,15 tỷ đồng (giá gói thầu 24,51 tỷ đồng).

Tại gói thầu này Công ty CP in Long An và Công ty CP in Bến Tre trượt thầu do nhà thầu không đạt tại bước đánh giá Năng lực kinh nghiệm, thiết bị thi công. Công ty TNHH MTV in tổng hợp Đà Nẵng và Công ty CP in - đầu tư phát triển giáo dục Gia Lai trượt thầu do nhà thầu không đạt tại bước đánh giá kỹ thuật.

Sau khi trúng thầu liên danh Công ty TNHH MTV in nhân dân Bình Định và Công ty CP in và dịch vụ Đà Nẵng sẽ cung cấp 300.000.000 vé thường kỳ với đơn giá 76 đồng/ vé; 3000.000 vé kỳ đặc biệt cặp 3 với đơn giá 90 đồng/ vé và 12.000.000 vé kỳ đặc biệt cặp 4 với đơn giá 90 đồng/ vé.

Một phần Quyết định 146/QĐ-XSTTH . Nguồn MSC

Vào ngày 24/10/2023, Chủ tịch Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế - Trần Viết Nguyên ký ban hành Quyết định 146/QĐ-XSTTH phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: In vé xổ số Truyền thống năm 2024 cho liên danh Công ty TNHH MTV in nhân dân Bình Định và Công ty CP in và dịch vụ Đà Nẵng trúng thầu với giá 16,218 tỷ đồng (giá gói thầu 16,343 tỷ đồng).

Gói thầu được ký hợp đồng ngày 27/10/2023, sau khi ký hợp đồng nhà thầu sẽ cung cấp 202.000.000 vé thường kỳ với đơn giá 75 đồng/ vé và 12.000.000 vé các kỳ đặc biệt với đơn giá 89 đồng/ vé.

Một phần Quyết định 268/QĐ-XSTTH. Nguồn MSC

Vào ngày 25/11/2022, Chủ tịch Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế - Trần Viết Nguyên ký ban hành Quyết định 268/QĐ-XSTTH phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: In vé xổ số Truyền thống năm 2023 cho liên danh Công ty TNHH MTV in nhân dân Bình Định và Công ty CP in và dịch vụ Đà Nẵng trúng thầu với giá 15,41 tỷ đồng (giá gói thầu 15,825 tỷ đồng).

Tại gói thầu này, Công ty CP in tổng hợp Bình Dương là nhà thầu không đạt tại bước Đánh giá Năng lực kinh nghiệm (thiết bị thi công); Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thành Phố Hồ Chí Minh là nhà thầu không đạt tại bước Đánh giá Năng lực kinh nghiệm (nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công).

Cả 3 gói thầu nêu trên do Công ty CP tư vấn xây dựng số 1 Thừa Thiên Huế tổ chức mời thầu. Các gói thầu đều tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng....

Công ty TNHH MTV in nhân dân Bình Định có địa chỉ tại phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định; thành lập năm 2013 với loại hình công ty TNHH một thành viên; người đại diện pháp luật Nguyễn Ngọc Anh.

Theo tìm hiểu từ 2016 đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng 111/146 gói, trượt 29 gói, 5 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 411 tỷ đồng cả với vai trò độc lập và liên danh (với gần 11 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập gần 307 tỷ đồng với vai trò liên danh gần 103 tỷ đồng.

Nhà thầu thường tham gia và trúng thầu tại Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Nội, Thừa Thiên Huế...

Hiện nay nhà thầu đang chờ kết quả gói Mua sắm biểu mẫu sổ, bì đựng phim chẩn đoán hình ảnh năm 2025 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định;

In vé xổ số truyền thống năm 2025 cho Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Trị;

In ấn, nhân bản tài liệu truyền thông thuộc Dự án 7 – Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi và Biểu đồ tăng trưởng thuộc Dự án 3 – Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2024 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi...

Trong tháng 11/2024, nhà thầu đã trúng các gói thầu in vé xổ số:

Ngày 21/11/2024, được Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận phê duyệt Quyết định 125/QĐ-XSKT cho trúng gói In vé xổ số truyền thống năm 2025 với giá 12,32 tỷ đồng (giá gói thầu 12,64 tỷ đồng);

Ngày 12/11/2024, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Nam phê duyệt Quyết định 110/QĐ-XSQNa cho trúng gói In vé Xổ số truyền thống năm 2025 với giá 12,592 tỷ đồng (giá gói thầu 12,656 tỷ đồng)...

Công ty CP in và dịch vụ Đà Nẵng có địa chỉ tại Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng; thành lập năm 2015 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật Lê Khánh Tân.

Từ 2017 đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng 12/31 gói, trượt 17 gói, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 87,498 tỷ đồng (với hơn 86 triệu đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập gần 7,6 tỷ đồng với vai trò liên danh gần 80 tỷ đồng.

Hiện nhà thầu đang chờ kết quả gói In ruột vé xổ số bóc biết kết quả ngay cho Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Trị ;

In bì, bìa bệnh án, biểu mẫu, sổ sách chuyên môn sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2024-2025 cho Bệnh viên ưng bướu Đà Nẵng..