Hồ sơ Công ty Toan Vân được gia hạn sử dụng đất

Mới đây, UBND tỉnh Thái Bình ban hành quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Vân (gọi tắt Công ty Toan Vân, tại xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình). Thời gian gia hạn sử dụng đất là 12 tháng kể từ ngày quyết định gia hạn có hiệu lực.



Diện tích chậm tiến độ được gia hạn sử dụng là 26.552 m2. Mục đích sử dụng đất là xây dựng Trung tâm sản xuất kinh doanh cây trồng an toàn theo chuỗi.

Lý do gia hạn là do Công ty Toan Vân sử dụng đất chậm tiến độ quá 24 tháng so với tiến độ triển khai dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương tại Quyết định 166/QĐ-UBND ngày 16/1/2017.

Quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty Toan Vân.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Vân được thành lập năm 2001, có trụ sở tại Lô 17.8 đường Nguyễn Đình Chính, khu đô thị mới, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp Toan Vân được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 19/10/2001.

Theo VietnamFinance, tính đến ngày 4/1/2018, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng lên là 300 tỷ đồng, thành viên góp vốn gồm: Mai Văn Toan góp 48,41%, Tạ Thị Thanh Vân góp 47,4%, Mai Thị Tươi góp 4,13%. Trong đó, bà Tại Thị Thanh Vân là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Công ty Toan Vân đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là đại lý, môi giới, đấu giá.

Trước đó, ngày 30/8/2024, Thanh tra Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Thái Bình đã ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường của Công ty Toan Vân tại xã Vũ Lạc (Thái Bình) từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/3/2024. Tại kết luận, Thanh tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, tại thôn Tam Lạc, xã Vũ Lạc (Thái Bình), Công ty Toan Vân được giao đất từ tháng 8/2012 để xây dựng cơ sở kinh doanh vật tư tổng hợp Toan Vân, thời hạn sử dụng đất đến 07/6/2061. Tuy nhiên Công ty Toan Vân cho Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Tuấn Long mượn 3 công trình (nhà kho số 1,2,3) từ tháng 7/2023 đến ngày 10/6/2024 để hoạt động sơ chế bông và cho ngân hàng mượn một phân công trình nhà kho số 4 để tập kết phân bón, máy móc, thiết bị ép nhựa để bảo quản trong thời gian chờ bán phát mại. Việc cho mượn nhà kho 1,2,3,4 nêu trên, không đúng mục đích cho thuê đất của UBND tỉnh, vi phạm Luật Đất đai 2013.