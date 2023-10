Hot girl nổi tiếng nhờ hất tóc bất ngờ lộ nhan sắc thật

Đao Tiểu Đao Sama là một hot girl TikTok cực kỳ nổi tiếng. Cô được coi là một trong những "tỷ tỷ douyin" của xứ Trung. Được biết, hot girl TikTok này chính là người tạo xu hướng "hất tóc biến hình" làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng. Nhưng, trong một lần tình cờ, Đao Tiểu Đao Sama bất ngờ lộ vóc dáng thật trên mạng làm nhiều người thất vọng. Cụ thể, team qua đường từng vô tình chụp lại ảnh của cô và đăng tải lên mạng xã hội. Khác với hình ảnh "nữ thần", Đao Tiểu Đao Sama ngoài đời thực có thân hình khá đẫy đà, đôi chân thô, to. Đao Tiểu Đao Sama cũng từng gây thất vọng khi để mặt mộc trên trang cá nhân vào năm 2020. Từ đó fans cho rằng cô dùng quá nhiều filter. Bên cạnh đó có fan vẫn cho rằng nhan sắc trên mạng và ngoài đời của Đao Tiểu Đao Sama vẫn rất ấn tượng, không có nhiều điểm khác biệt. Dính tới nhiều chê bai nhưng Đao Tiểu Đao Sama vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ. Cô vẫn là "tỷ tỷ douyin" trong lòng fan. Tiểu Đao Sama có tên thật là Cao Tĩnh Tĩnh. Cô sinh ngày 31/1/2000 tại thị trấn Lục An, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Chính nhờ khả năng biến hóa và thích ứng với mọi kiểu nhân vật, Tiểu Đao được một số dân mạng ưu ái gọi là "tiên nữ" hay "cô gái bảo vật". Clip "hất tóc biến hình" hot nhất của cô đã nhận được 6,4 triệu lượt yêu thích. Dù đã nổi tiếng một khoảng thời gian khá dài nhưng cô gái sinh năm 2000 này vẫn luôn duy trì được độ hot của mình. Các bức ảnh của hot girl TikTok vẫn nhận về lượt theo dõi "khủng" trên mạng xã hội.

Đao Tiểu Đao Sama là một hot girl TikTok cực kỳ nổi tiếng. Cô được coi là một trong những "tỷ tỷ douyin" của xứ Trung. Được biết, hot girl TikTok này chính là người tạo xu hướng "hất tóc biến hình" làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng. Nhưng, trong một lần tình cờ, Đao Tiểu Đao Sama bất ngờ lộ vóc dáng thật trên mạng làm nhiều người thất vọng. Cụ thể, team qua đường từng vô tình chụp lại ảnh của cô và đăng tải lên mạng xã hội. Khác với hình ảnh "nữ thần", Đao Tiểu Đao Sama ngoài đời thực có thân hình khá đẫy đà, đôi chân thô, to. Đao Tiểu Đao Sama cũng từng gây thất vọng khi để mặt mộc trên trang cá nhân vào năm 2020. Từ đó fans cho rằng cô dùng quá nhiều filter. Bên cạnh đó có fan vẫn cho rằng nhan sắc trên mạng và ngoài đời của Đao Tiểu Đao Sama vẫn rất ấn tượng, không có nhiều điểm khác biệt. Dính tới nhiều chê bai nhưng Đao Tiểu Đao Sama vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ. Cô vẫn là "tỷ tỷ douyin" trong lòng fan. Tiểu Đao Sama có tên thật là Cao Tĩnh Tĩnh. Cô sinh ngày 31/1/2000 tại thị trấn Lục An, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Chính nhờ khả năng biến hóa và thích ứng với mọi kiểu nhân vật, Tiểu Đao được một số dân mạng ưu ái gọi là "tiên nữ" hay "cô gái bảo vật". Clip "hất tóc biến hình" hot nhất của cô đã nhận được 6,4 triệu lượt yêu thích. Dù đã nổi tiếng một khoảng thời gian khá dài nhưng cô gái sinh năm 2000 này vẫn luôn duy trì được độ hot của mình. Các bức ảnh của hot girl TikTok vẫn nhận về lượt theo dõi "khủng" trên mạng xã hội.