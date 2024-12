Đồng Nai: Người dân Hàng Gòn sẽ có nhà sinh hoạt cộng đồng mới

Theo đó, Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Ngọc Phát do ông Nguyễn Đức Thạo là đại điện pháp luật. Nhà thầu có địa chỉ tại phường Thới An, Quận 12, TP HCM; thành lập năm 2017 với loại hình công ty TNHH một thành viên, xây lắp là lĩnh vực kinh doanh chính.

Nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 1/2021 đến tháng 6/2022 được ghi nhận trúng gói thầu đầu tiên tại địa bàn ĐắK Lắk. Từ đó tới nay đã tham gia và trúng 4/5 gói thầu, trượt 1 gói. Tổng giá trị trúng thầu 8.296.994.455 đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập.

Quyết định số 457/QĐ-UBND của UBND xã Lộc An. Nguồn MSC

Gói thầu số 07 (Xây dựng): Xây lắp thuộc dự án Xây dựng Nhà văn hóa ấp Hàng Gòn xã Lộc An là gói thầu đầu tiên nhà thầu này tham gia và trúng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Được biết dự án Xây dựng Nhà văn hóa ấp Hàng Gòn xã Lộc An được UBND huyện Long Thành phê duyệt tại Quyết định 12302/QĐ-UBND ngày 22/10/2024 với tổng mức đầu tư 4.372.355.939 đồng nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động sinh hoạt cộng đồng của nhân dân ấp Hàng Gòn, xã Lộc An. UBND huyện Long Thành giao UBND xã Lộc An làm đại diện chủ đầu tư; Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Trường Thành Phát tổ chức mời thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh, phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ"; nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách huyện.

Gói thầu số 07 (Xây dựng): Xây lắp được UBND xã Lộc An phê duyệt E-HSMT tại Quyết định 406/QĐ-UBND ngày 18/11/2024; Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Trường Thành Phát đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu ngày 23/11/2024. Gói thầu hoàn thành mở thầu ngày 30/11/2024. Theo Biên bản mở thầu đã công bố gói thầu có giá 3.504.058.638 đồng với 2 nhà thầu cạnh tranh: Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Ngọc Phát dự thầu với giá 3.398.382.375 đồng; Công ty TNHH xây dựng Long Trường Thành dự thầu với giá 3.187.678.000 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT của Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Trường Thành Phát ngày 14/12/2024, ngay tại bước đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT Công ty TNHH xây dựng Long Trường Thành đã không đạt do nhà thầu có Bảo lãnh dự thầu không hợp lệ

UBND xã Lộc An có địa chỉ tại ấp Suối Trầu, xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai; người đại diện pháp luật ông Bùi Viết Trình.

Từ 2019 đến nay, UBND xã Lộc An đã từng công bố 36 dự án đầu tư phát triển; 76 kết hoạch lựa chọn nhà thầu; phê duyệt 17 Kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trong tháng 12/2024 đã có 4 gói thầu xây lắp được công bố Kết quả lựa chọn nhà thầu bao gồm cả Gói thầu số 07 (Xây dựng): Xây lắp nêu trên.

Cụ thể, ngày 16/12, UBND xã Lộc An phê duyệt cho Công ty TNHH dịch vụ xây dựng An Bảo Nam trúng Gói thầu số 1 (Xây dựng): Xây lắp thuộc dự án lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc thực hiện nông thôn mới xã Lộc An trúng thầu với giá 160.857.551 đồng/ Giá gói thầu 165.602.461 đồng;

Ngày 10/12, UBND xã Lộc An phê duyệt Quyết định 255/QĐ-UBND cho Công ty TNHH xây dựng công trình Thành Tâm phát trúng Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp công trình với giá 159.900.000 đồng/giá gói thầu 192.647.000 đồng.

Cũng trong ngày 10/12, UBND xã Lộc An phê duyệt Quyết định 433/QĐ-UBND cho Công ty CP xây lắp và vật tư xây dựng Đức Lộc trúng Gói thầu số 1 (Xây dựng): Xây lắp thuộc dự án Bổ sung hệ thống thoát nước trên địa bàn xã Lộc An với giá 5.105.315.014 đồng/ giá gói thầu 5.136.136.420 đồng...