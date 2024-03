Hồ sơ BGI và Xây dựng Minh Dũng làm KĐT Kiến Giang 1

Mục tiêu chiến lược đầy tham vọng trong giai đoạn 2021 - 2026 của BGI Group, là sẽ hoạt động theo mô hình "holdings", hướng tới trở thành Tập đoàn kinh tế tư nhân với 3 trụ cột chính là: bất động sản, xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng. Trong đó, lĩnh vực bất động sản sẽ chiếm tỷ trọng trên 70%.

Các dự án ấn tượng của BGI Group như: Khu A & Khu E - BGI Topaz Downtown Huế; LSP A1 Tổ hợp hóa dầu miền Nam; Khu nghỉ dưỡng The Prime Thai Binh Residental, thành phố Thái Bình; Trung tâm thương mại Chợ Mơ; Residental Building Ho Tung Mau; Dự án Chỉnh trang khu dân cư tại lô CTR11, CTRI2 và khai thác quỹ đất xen ghép thuộc khu A, Đô thị mới An Vân Dương, Thừa Thiên - Huế; Dự án Khu đô thị phía Đông đường Thùy Dương - Thuận An thuộc khu E, Đô thị An Vân Dương, Thừa Thiên - Huế; dự án Khu dân cư tiểu khu 1 thị trấn Lương Sơn và dự án Khu nhà ở nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp tại tiểu khu 2 thị trấn Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình)…

Phối cảnh một dự án ở Thừa Thiên - Huế của BGI Group.

Về tình hình kinh doanh, các năm 2018 - 2021, doanh thu của BGI Group chỉ hơn 100 tỷ đồng/năm, lợi nhuận sau thuế trên dưới 10 tỷ đồng/năm. Đến 2022, doanh thu công ty tăng mạnh lên 325 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với năm trước, cao nhất lịch sử. Năm 2023, doanh thu đi ngang, đạt 322 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 44 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần năm trước.