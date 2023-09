Hồ Sơ BĐS Vinam Land “âm thầm” phát hành 1.500 tỷ trái phiếu

Thông tin về việc, Công ty CP Vinam Land mới đây phát hành lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng, giá trị gấp gần 3 lần vốn điều lệ khiến dư luận không khỏi xôn xao.



Theo các thông tin, Công ty CP Vinam Land có mã số thuế 0108294806, trước đây là Công ty CP Chuẩn Bị Làm Nhà, được thành lập ngày 25/5/2018, đăng ký trụ sở tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Ngành nghề hoạt động chính là kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Theo Dân Việt, vốn điều lệ ban đầu của công ty CP Chuẩn Bị Làm Nhà ghi nhận 3,6 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm: Lê Minh Tuấn (góp 30%), Nguyễn Thị Minh Anh (góp 15%), Khương Duy Thanh (góp 55%). Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là ông Khương Duy Thanh (SN 1991). Đến ngày 19/4/2023, Công ty được đổi tên thành Công ty CP Vinam Land, đồng thời tăng vốn gấp 136 lần lên 490 tỷ đồng. Ngành nghề hoạt động chính được đổi sang kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Đại diện pháp luật khi này là ông Phạm Văn Khiên (SN 1989) kiêm Giám đốc Công ty. Ông Phạm Văn Khiên là người đang đồng thời đứng tên cho văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công ty TNHH MTV Hồng Kỳ, doanh nghiệp cùng hệ sinh thái với Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Hồng Kỳ. Công ty này lại đăng ký trụ sở tại s ố 6 ngõ 595/31 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tại thay đổi vào tháng 5/2023, thời điểm trước khi phát hành lô trái phiếu nói trên, Công ty CP Vinam Land tăng vốn lên 520 tỷ đồng, đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Quang (SN 1992) kiêm Giám đốc. Cơ cấu cổ đông không được tiết lộ. Đáng chú ý, cũng trong ngày phát hành lô trái phiếu trên, Vinam Land đã mang hợp đồng chuyển nhượng vốn góp số 03/2023/HĐCN-IEXPO ký ngày 25/5/2023 giữa Vinam Land với ông Lê Văn Chí đi thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank).

Hiện nay, theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Vinam Land hiện đăng ký trụ sở tại thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Quang (SN 1992).

Thông tin về Công ty CP Vinam Land trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, ngày 17/9/2023, trả lời Báo Người Lao động, ông Nguyễn Quốc Khanh - Chủ tịch UBND xã An Chấn (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), khẳng định trên địa bàn xã này không có công ty nào tên Vinam Land.

"Sau khi có thông tin Công ty CP Vinam Land đóng trên địa bàn thôn Phú Quý, xã An Chấn huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu, chúng tôi đã đề nghị Công an vào cuộc xác minh. Kết quả xác minh cho thấy trên địa bàn xã An Chấn không có công ty nào tên Vinam Land. Cũng không có công ty nào đăng ký hoạt động ở xã có tên này. Có lẽ đây là công ty ảo", ông Khanh nói.

Văn bản ghi tên Công ty CP Vinam Land, gửi đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu. (Ảnh: Người lao động).

Trước đó, ngày 28/6/2023, một văn bản ghi tên Công ty CP Vinam Land gửi đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu ngày 23/6/2023 của doanh nghiệp này.

Theo đó, Vinam Land đã phát hành 15.000 trái phiếu , kỳ hạn 72 tháng, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng lô trái phiếu đã phát hành lên tới 1.500 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu thuộc loại lãi suất kết hợp, hiện đang ở mức 14%/năm. Tổ chức lưu ký là Công ty CP Chứng khoán Dầu Khí.

Các thông tin khác về lô trái phiếu này như trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo... đều không được Vinam Land công bố. Theo HNX, đây là lô trái phiếu đầu tiên mà Vinam Land phát hành.