Bên trong “nhà tranh vách lá” của tài tử Huỳnh Anh Tuấn

Huỳnh Anh Tuấn là nam tài tử nổi tiếng màn ảnh từ thập niên 1990 cùng các ngôi sao như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh... Những năm gần đây, nam diễn viên rời xa chốn thị thành, lui về vùng quê Long An, tận hưởng cuộc sống "trồng rau nuôi cá", vui thú điền viên. Nam tài tử thường xuyên khoe cuộc sống về quê, làm clip chế biến những món ăn dân dã. Trong các clip, diễn viên phim "Công tử Bạc Liêu" làm vườn, nấu nướng trong căn nhà đơn sơ, mái tranh, vách lá. Mới đây, tài tử Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ cảnh chòi lá của mình ngập nước khi trời mưa to. Tuy nhiên, nhiều khán giả lại thi nhau thổ lộ ước được như anh: "Ước gì có vài chục tỷ về vườn ở như anh Tuấn không bon chen với đời"... Được biết, chòi lá của nam tài tử rộng đến 6.000m2. Trong vườn trồng đủ loại hoa và cây ăn trái. Nam tài tử tìm thấy bình yên ở nơi đây khi rời xa thành phố xô bồ. Cuối tháng 7 vừa qua, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đã mất 3 ngày để dựng chòi lá nhằm có chỗ nấu nướng, nghỉ ngơi. Các loại rau do chính tay nam diễn viên trồng trong vườn nhà. Nguồn ảnh: chụp màn hình clip

