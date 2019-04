HDBank tiếp tục nhận hai giải thưởng lớn từ tổ chức Asiamoney

HDBank là một trong những ngân hàng lớn tại Việt Nam, có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. HDBank sở hữu một hệ sinh thái đặc quyền bao gồm hàng không, tài chính tiêu dùng, phân phối bán lẻ… Gần 30 năm hoạt động trên thị trường, HDBank đã mở rộng mạng lưới rộng khắp Việt Nam với 285 điểm giao dịch ngân hàng và gần 14.000 điểm giao dịch tài chính trên khắp cả nước và thiết lập quan hệ với trên 400 định chế tài chính lớn trên thế giới.

Kết thúc năm 2018, HDBank đạt lợi nhuận trước thuế 4.005 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và tăng 65,7% so với năm 2017. Lợi nhuận của HDBank năm qua đạt mức tăng trưởng ấn tượng nhờ sự gia tăng mạnh mẽ của thu dịch vụ, khi đạt mức lãi thuần 438 tỷ đồng, gấp hơn 2,2 lần so với năm 2017. Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng tăng hơn 2 lần, lên 298 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần đạt 7.646 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Tổng thu nhập hoạt động đạt 9.440 tỷ đồng, tăng 25,8%.

Về tổ chức Asiamoney:

Asia Money là Tạp chí Kinh tế - Tài chính chuyên sâu hàng đầu tại châu Á, ra đời từ năm 1989, thuộc tập đoàn truyền thông toàn cầu Euro Money Institution Investor PLC. Hàng năm, Asia Money đều tổ chức các cuộc bình chọn và trao giải thưởng cho các ngân hàng có biểu hiện nổi bật trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ưu việt của ngân hàng.