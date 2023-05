Cận cảnh toà tháp nghìn tỷ “trơ khung” trên đất vàng, Vicem muốn “hồi sinh“

Toạ lạc tại lô 10E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem (Vicem Tower) có vị trí đắc địa với 3 mặt tiền, do Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) làm chủ đầu tư với chức năng làm trụ sở làm việc, văn phòng cho thuê và kinh doanh thương mại. Dự án Vicem Tower được xây dựng trên diện tích gần 8.500m2, quy mô gồm tòa nhà cao 31 tầng nổi và 4 tầng hầm, với tổng diện tích sàn khoảng hơn 78.000m2, trong đó phần nổi khoảng 54.000m2, đáp ứng 200 chỗ đỗ xe ngầm. Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 1.951 tỷ đồng, sau đó, vốn đầu tư được điều chỉnh lên 2.743 tỷ đồng. Vicem Tower được cấp phép xây dựng năm 2011 và dự kiến hoàn thành 3 năm sau đó. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành thi công xây lắp toàn bộ kết cấu phần ngầm, phần thân công trình thì dự án bị đắp chiếu từ 8/2015 đến nay. Giai đoạn sau đó, Vicem đã nhiều lần đề nghị Bộ Xây dựng cho phép lập phương án, tìm kiếm đối tác chuyển nhượng tòa tháp để hoàn vốn đầu tư. Bộ Xây dựng cũng báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho Vicem chuyển nhượng dự án vào năm 2017. Tuy nhiên, hoạt động này không thực hiện được do dự án gặp nhiều vướng mắc về pháp luật đầu tư, đất đai, việc sắp xếp, xử lý tài sản nhà đất thuộc doanh nghiệp Nhà nước. Nhằm tránh lãng phí, thời gian qua, Vicem đã nhiều lần có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho tổng công ty được tiếp tục đầu tư hoàn thiện dự án. Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ rà soát lại dự án cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ pháp luật. Trước đề nghị của Vicem, Bộ Xây dựng mới đây đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho Tổng Công ty Xi măng Việt Nam tiếp tục hoàn thiện dự án Vicem Tower để đưa vào kinh doanh, khai thác. Đề xuất này dựa trên chính nhu cầu của Vicem sau nhiều năm doanh nghiệp để hoang hóa dự án. Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi 4 Bộ: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường đề nghị cho ý kiến về đề nghị của Bộ Xây dựng đối với dự án Vicem Tower. Theo ghi nhận của PV, do bỏ hoang nhiều năm, nhiều hạng mục của dự án xuống cấp, gây lãng phí, nhếch nhác mỹ quan đô thị. Cổng chính vào dự án Vicem Tower trên mặt đường Phạm Hùng luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài", cây cỏ mọc um tùm sau nhiều năm bỏ hoang. Toà tháp Vicem Tower nằm “trơ xương” bên toà nhà Keangnam cạnh đường vành đai 3. Hình ảnh đối lập với các khu toà nhà cao ốc hiện đại xung quanh.







