Hà Nội điều chỉnh chủ trương đầu tư “siêu dự án” AIC

Dự án Khu đô thị AIC thuộc xã Mê Linh, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP Hà Nội do Công ty CP bất động sản AIC (liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn) với diện tích gần 94ha.

Dự án Khu đô thị AIC mới được UBND TP Hà Nội điều chỉnh chủ trương đầu tư. CP CP

Đây là dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008 nhưng tới nay vẫn để cỏ mọc hoang hóa. Dự án này đã nhiều lần bị UBND TP Hà Nội đưa vào diện chậm triển khai.

Ngày 28/3/2019, Sở TN&MT Hà Nội đã có kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất để thực hiện dự án nêu trên, trong đó có kết luận việc chậm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cũng như việc chậm triển khai thực hiện dự án có nhiều nguyên nhân.

Ngày 12/7/2021, Thanh tra Sở KH&ĐT đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với việc không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng trong hồ sơ đăng ký đầu tư và việc không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, giám sát, đánh giá đầu tư dự án. Công ty CP Bất động sản AIC đã chấp hành nộp phạt theo Quyết định xử phạt.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện đang bị truy nã đặc biệt - Ảnh: internet

Tuy nhiên vào tháng 4/2022, dự án Khu đô thị AIC bất ngờ chính thức được UBND TP Hà Nội điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tại Quyết định này, Hà Nội điều chỉnh tiến độ dự án hoàn thiện và đưa vào khai thác, sử dụng trong quý IV-2026.

Dự án bao gồm công trình hỗn hợp có diện tích đất khoảng 12,5ha, quy mô dân số dự kiến 6.898 người; tầng cao từ 25-32 tầng, diện tích sàn nhà ở khoảng 339.654m².

Công trình nhà ở để bán với diện tích đất khoảng 34,8ha, trong đó, nhà ở biệt thự khoảng 30,4ha, gồm 66 lô đất, tổng số căn hộ nhà ở thấp tầng khoảng 1.507 căn;…

Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến khoảng 13.181 tỷ đồng từ nguồn vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác.

Trước đó, cũng trong tháng 4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 8 bị can khác, do liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Tháng 5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định truy nã đặc biết đối bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tiến bộ Quốc tế AIC (AIC Group).

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (53 tuổi, quê ở Bắc Ninh) được biết là nữ doanh nhân thành đạt nhận được nhiều danh hiệu trong nước và quốc tế. Trong đó, bà Nhàn từng được nhận giải nữ doanh nhân tiêu biểu "Bông hồng vàng" và từng được một số tổ chức quốc tế trao tặng danh hiệu Viện sĩ có thành tích xuất sắc nhất giai đoạn 2004 - 2014.