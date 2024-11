Gói xây dựng hệ thống quản lý nghiệp vụ của Xổ số Bình Phước về tay TECHPRO

Một mình tham dự và trúng thầu

Cụ thể, Gói thầu G3-Xây dựng hệ thống quản lý Nghiệp vụ xổ số, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu- đợt 2 của Dự án “Xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn và thực hiện chuyển đổi số tại Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước” được Giám đốc Công ty này phê duyệt tại Quyết định số 07/QĐ-XSBP.CĐS ngày 8/07/2024.

Ngày 30/9/2024, E-HSMT gói thầu G3 có giá trị 3,741 tỷ đồng được phê duyệt tại quyết định số 21/QĐ-XSBP.CĐS; theo đó Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Sài Gòn là đơn vị lập E-HSMT. Thời gian mời thầu được diễn ra từ ngày 30/09/2024 đến 09/10/2024. Theo Biên bản mở thầu ngày 09/10/2024 chỉ có duy nhất 1 nhà thầu tham gia là công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ TECHPRO.

Quyết định số 27/QĐ-XSBP.CĐS phê duyệt cho Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ TECHPRO trúng thầu (Nguồn MSC)

Sau thời gian xét thầu, ngày 25/10/2024, ông Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước đã ban hành quyết định số 27/QĐ-XSBP.CĐS phê duyệt cho Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ TECHPRO trúng thầu với giá 3.706.490.000 đồng, thời gian thực hiện trong 90 ngày.

Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ TECHPRO được thành lập vào năm 2001; có địa chỉ tại Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Hà Nội; do ông Nguyễn Đình Hiệp làm Tổng Giám đốc.

Theo một vài số liệu mà phóng viên tham khảo được, từ năm 2017 đến nay, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ TECHPRO đã tham gia khoảng 30 gói thầu, trúng 25 gói. Tổng giá trị trúng thầu trên 170,791 tỷ đồng. (tính cả vai trò độc lập và liên danh). Đặc biệt trong năm 2023 và năm 2024, Công ty tham gia 9 gói và tất cả đều trúng thầu. Một số gói thầu tiêu biểu Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ TECHPRO đã trúng gần đây như:

Gói thầu: Mua sắm máy tráng phủ UV toàn phần tự động, thuộc dự án “Mua sắm máy tráng phủ UV toàn phần tự động”. Tại quyết định số 44/QĐ-ITC ngày 08/04/2024, Công ty TNHH Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh - Xí Nghiệp In Tài Chính đã phê duyệt cho Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ TECHPRO trúng thầu với giá 3,924 tỷ đồng (giá gói thầu 3,930 tỷ đồng), thời gian thực hiện 90 ngày.

Quyết định số: 39/QĐ-ITC ngày 29/03/2024, Công ty TNHH Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh - Xí Nghiệp In Tài Chính đã phê duyệt cho Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ TECHPRO trúng thầu với giá 57,485 tỷ đồng (Nguồn MSC)

Gói thầu: Mua sắm vật tư phục vụ in ấn vé số bằng máy in kỹ thuật số, máy phủ UV, máy phủ cào, thuộc dự án “Mua sắm vật tư phục vụ in ấn vé số bằng máy in kỹ thuật số, máy phủ UV, máy phủ cào cho các Công ty Xổ số kiến thiết năm 2024 - 2025”. Tại quyết định số: 39/QĐ-ITC ngày 29/03/2024, Công ty TNHH Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh - Xí Nghiệp In Tài Chính đã phê duyệt cho Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ TECHPRO trúng thầu với giá 57,485 tỷ đồng (giá gói thầu 61,259 tỷ đồng), thời gian thực hiện 12 tháng. (Gói thầu này Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ TECHPRO một mình tham gia dự thầu và trúng thầu).