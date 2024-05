Gói thầu hơn 23 tỷ tại BV Phụ sản Trung ương đã có chủ

Duy nhất một liên danh dự thầu

Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã phê duyệt Quyết định 886/QĐ-PSTW công nhận KQLCNT gói Thực phẩm, hàng hóa phục vụ VCNLĐ, người bệnh và người nhà người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện Phụ Sản Trung ương năm 2024 – 2025. Nguồn MSC

Ngày 21/5, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã phê duyệt Quyết định 886/QĐ-PSTW công nhận KQLCNT gói Thực phẩm, hàng hóa phục vụ VCNLĐ, người bệnh và người nhà người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện Phụ Sản Trung ương năm 2024 – 2025 cho Liên danh Công ty Cổ phần Thương mại Lương thực, Thực phẩm Hà Nội và Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư nông nghiệp Thủ Đô trúng thầu với giá 22,250 tỷ đồng (giá gói thầu 23,628 tỷ đồng), duy nhất liên danh này dự thầu và trúng.

Được biết gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Thực phẩm, hàng hóa phục vụ VCNLĐ, người bệnh và người nhà người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện Phụ Sản Trung ương năm 2024 – 2025 bằng nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương được Bệnh viên phụ sản Trung ương phê duyệt tại Quyết định 491/QĐ-PSTW ngày 16/4/2024 với tổng mức đầu tư hơn 23,695 tỷ đồng. Gói thầu được tổ chức mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn thu viện phí.

Năng lực nhà thầu

Công ty Cổ phần Thương mại Lương thực, Thực phẩm Hà Nội có địa chỉ tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội, thành lập năm 2005 với loại hình Công ty cổ phần, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là hàng hóa, phi tư vấn. Người đại diện pháp luật là bà Vũ Thị Thanh Tâm.

Theo tìm hiểu của PV từ hệ thống mạng đấu thầu quốc giá, từ năm 2018 đến nay nhà thầu đã tham gia 74 gói trúng 38 gói, trượt 26 gói, 9 gói chưa có kết quả, 3 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 366,5 tỷ đồng với 76,5 triệu đồng là các gói chỉ định thầu. Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 313,845 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 52,6 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2024 đến nay đã tham gia 25 gói trúng 13 gói, 1 gói đang chờ kết quả là Gói thầu số 01: Cung cấp lương thực cho trại giam Thanh Xuân trị giá 8.329.300.000 đồng cho Trại giam Thanh Xuân;

Ngoài gói thầu Thực phẩm, hàng hóa phục vụ VCNLĐ, người bệnh và người nhà người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện Phụ Sản Trung ương năm 2024 – 2025 cho BV Phụ sản Trung ương nhà thầu còn được công bố trúng gói Mua gạo phục vụ bếp ăn tập thể học viên năm 2024 trị giá hơn 5 tỷ đồng cho Trường Đại học An ninh nhân dân; Mua gạo, rau, củ, quả, đường cát trắng và gia vị cho can phạm nhân ăn Quý II năm 2024 trị giá hơn 8,319 tỷ đồng và Mua thịt heo bên rút xương cho can phạm nhân ăn Quý II năm 2024 trị giá 2,487 tỷ đồng cho Trại tạm giam Chí Hòa;

Mua lương thực, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt cho chiến sỹ nghĩa vụ và can phạm, phạm nhân thuộc Trại tạm giam số 1 (từ tháng 02/2024 đến tháng 12/2024) trị giá gần 30 tỷ đồng cho Trại giam số 1 ...

Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư nông nghiệp Thủ Đô, có địa chỉ tại xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, thành lập năm 2015 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật là ông Phùng Văn Dĩnh.

Theo tìm hiểu của PV từ năm 2022 nhà thầu đã tham gia 14 gói thầu, trong đó trúng 6 trượt 5 gói, 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 53,538 tỷ đồng trong đó với vai trò độc lập 2,309 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 51.233 tỷ đồng.

Là khách hàng của một số bên mời thầu BV phụ sản Trung ương, Viện pháp y tâm thần Trung ương...

Hiện nhà thầu đang chờ kết quả Gói thầu số 01: Mua sắm lương thực, thực phẩm cho người bị tạm giam, tạm giữ, phạm nhân trị giá hơn 9,585 tỷ đồng (vạnh tranh cùng 2 nhà thầu khác);

Trước đó tháng 12/2023, nhà thầu cũng thực hiện Gói thầu 01 Cung cấp thực phẩm, hàng hóa phục vụ hoạt động của khoa Dinh dưỡng cho quý I-2024 trị giá 4,875 tỷ đồng cho BV phụ sản trung ương theo hình thức chỉ định thầu...