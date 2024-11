Cổ phiếu RDP của Rạng Đông Holding bị đình chỉ giao dịch

Trước đó, vào ngày 17/10/2024, HoSE ban hành Quyết định chuyển cổ phiếu RDP từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch kể từ ngày 24/10 (chỉ được giao dịch vào phiên chiều), do Công ty chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2024 (riêng và hợp nhất) quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Sau đó, HoSE đã có liên tiếp 2 công văn nhắc nhở trong ngày 01 và 06/11/2024, về việc chậm công bố thông tin BCTC quý 3/2024 (riêng lẻ và hợp nhất).

“Trong trường hợp Rạng Đông Holding tiếp tục chậm nộp BCTC quý 3/2024 và BCTC soát xét bán niên năm 2024, HoSE sẽ xử lý vi phạm ở mức độ cao hơn theo quy định hiện hành.” - HoSE nhấn mạnh tại văn bản.

Tuy nhiên cho đến nay, HoSE cho biết vẫn chưa nhận được BCTC soát xét bán niên 2024 và BCTC quý 3/2024 của RDP, thuộc trường hợp tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, dẫn đến cổ phiếu RDP bị đình chỉ giao dịch.

Chậm công bố thông tin, cổ phiếu RDP bị đình chỉ giao dịch

Trước khi cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, Rạng Đông Holding đã có văn bản giải trình về việc chậm công bố BCTC soát xét bán niên 2024 do Công ty và tổ chức kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt không chốt được báo cáo đúng thời hạn. Công ty cũng cam kết sẽ tập trung hoàn thành báo cáo để công bố sớm nhất có thể. Đồng thời, cam kết sẽ giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch định kỳ hàng quý. Còn với BCTC quý 3/2024, Công ty cho biết đang gặp khó khăn về nhân sự, đặc biệt là nhân sự kế toán nghỉ việc nhiều dẫn đến không hoàn thành nộp báo cáo đúng hạn. Công ty cũng cam kết cố gắng tập trung hoàn thành báo cáo và công bố trong thời gian sớm nhất.

Dù vậy nhưng căn cứ quy định hiện hành, tại Điểm c, Khoản 1, Điều 41 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam cho biết: "Chứng khoán bị đình chỉ giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau: c) Tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch”. Do đó HOSE thông báo cổ phiếu RDP đã rơi vào trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch và đơn vị này sẽ thực hiện chuyển cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch theo quy định.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 của RDP cho thấy, doanh thu quý 2 đạt 255,3 tỷ đồng và lỗ 65,6 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng, doanh thu của RDP ở mức 765,9 tỷ đồng, trượt dài so với con số 1.361 tỷ đồng cùng kỳ. Lỗ hơn 64,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với 11 tỷ đồng ghi nhận trong nửa đầu năm ngoái. Theo đó, vốn chủ sở hữu của Rạng Đông Holding chỉ ở mức 279,3 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu năm 2024.

Trong khi đó, doanh nghiệp này gánh khoản nợ phải trả 1.716 tỷ đồng (trong đó vay nợ tài chính chiếm đến 77%, tương đương 1.323 tỷ đồng), cao gấp 6 lần vốn.