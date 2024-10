Gói sửa chữa CHXD số 18 của xăng dầu Bắc Tây Nguyên đã có chủ

Ngày 18/10/2024, ông Bùi Nghĩa Thảo, Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Bắc Tây Nguyên ký quyết định số 2166/PLXBTN-QĐ-KTXDCB, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thi công: Cải tạo, sửa chữa NBH và thay thế bể chứa CHXD số 18.

Theo quyết định, nhà thầu trúng thầu là Công ty Cổ phần xây dựng Phú Thuận (địa chỉ 162/84/6 Trường Chinh, Tổ 8, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai), giá trúng thầu 1.537.879.266 đồng (giá gói thầu 1.573.249.000 đồng); nguồn vốn thực hiện: Vốn đầu tư; thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày; hợp đồng trọn gói.

Một phần quyết định số 2166/PLXBTN-QĐ-KTXDCB của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Bắc Tây Nguyên, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thi công: Cải tạo, sửa chữa NBH và thay thế bể chứa CHXD số 18. Nguồn: MSC

Trước đó, Gói thầu thi công: Cải tạo, sửa chữa NBH và thay thế bể chứa CHXD số 18, hoàn thành mở thầu ngày 25/09/2024, duy nhất Công ty Cổ phần xây dựng Phú Thuận tham gia dự thầu với giá dự thầu 1.672.652.900 đồng; giá dự thầu sau giảm giá 1.572.293.726 đồng.

Công ty Cổ phần xây dựng Phú Thuận, thành lập ngày 21/04/2008; ông Trần Đình Quang là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 6/2016 đến nay, Công ty đã tham gia 105 gói thầu, trong đó trúng 77 gói, trượt 22 gói, 4 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị trúng thầu hơn 441 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập hơn 154 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 288 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia dự thầu khoảng 61.93%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 98.78%.

Tại Gia Lai, đơn vị tham gia và trúng 36/58 gói thầu (trong vai trò độc lập và liên danh), tổng giá trị trúng thầu hơn 288 tỷ đồng.

Trong đó, đơn vị tham gia và trúng 13/13 gói thầu do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 25 tỷ đồng; tham gia và trúng 10/12 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa mời thầu, tổng giá trị trúng thầu gần 68 tỷ đồng; tham gia và trúng 3/4 gói thầu do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 37 tỷ đồng; tham gia và trúng 2/3 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư Xây dựng thị xã An Khê mời thầu, tổng giá trị trúng thầu gần 21 tỷ đồng…