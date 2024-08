Đắk Lắk: Gói thầu sửa chữa ở thủy điện Buôn Tua Srah đã có chủ

Ngày 30/07/2024, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã ban hành quyết định 1937/QĐ-TĐBK, phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa lớn đường giao thông nội bộ công trình thủy điện Buôn Tua Srah thuộc dự toán mua sắm: Sửa chữa lớn năm 2024.

Theo quyết định, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vũ là đơn vị trúng thầu, với giá trúng thầu: 5.471.008.081 đồng (trong đó, giá trị trước thuế: 4.973.643.710 đồng; thuế giá trị gia tăng VAT (10%): 497.364.371 đồng). Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày; thời gian thực hiện Hợp đồng: 104 ngày (dự kiến).

Quyết định 1937/QĐ-TĐBK của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa lớn đường giao thông nội bộ công trình thủy điện Buôn Tua Srah. Nguồn MSC

Như báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, Gói thầu sửa chữa lớn đường giao thông nội bộ công trình thủy điện Buôn Tua Srah hoàn thành mở thầu ngày ngày 27/6/2024.

Theo biên bản mở thầu, Gói thầu sửa chữa lớn đường giao thông nội bộ công trình thủy điện Buôn Tua Srah có giá 6.200.871.606 đồng, được đấu thầu rộng rãi theo phương thức "một giai đoạn một túi hồ sơ". Gói thầu này có 3 nhà thầu cạnh tranh, gồm:

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vũ (địa chỉ: số 249 đường Y Jút, phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột) tham gia dự thầu với giá 5.471.008.081 đồng;

Công ty Cổ phần đường bộ Đắk Lắk (địa chỉ: số 36 đường Hùng Vương, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) tham gia dự thầu với giá 5.655.193.963 đồng;

Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Đắk Lắk (địa chỉ: số 38 đường Hùng Vương, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) tham gia dự thầu với giá 5.780.057.903 đồng.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần đường bộ Đắk Lắk đã bị loại với lý do: “Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có) cao hơn so với giá trúng thầu”; Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Đắk Lắk cũng bị loại với lý do: “Không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT”.