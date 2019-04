Giới nhà giàu tăng nhanh tác động gì tới thị trường bất động sản?

Mới đây Fobes đã ghi nhận Việt Nam có thêm 2 tỷ phú thế giới nâng tổng số tỉ phú của nước ta lên con số 5. Cũng mới đây, theo báo cáo Thịnh vượng 2019 (Wealth Report) được Knight Frank công bố: nhóm người siêu giàu (sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên) tại Việt Nam thuộc top tăng nhanh hàng đầu thế giới. Cụ thể, năm 2018, Việt Nam có 142 người siêu giàu, tăng 7 người so với năm 2017. So với thời điểm năm 2013 nhóm người này đã tăng 29%, từ con số 110 lên 142 người siêu giàu. Báo cáo uy tín này cũng dự báo trong giai đoạn 5 năm tới, nhóm người có tài sản từ 30 triệu USD trở lên tại Việt Nam sẽ tăng lên đến 186 người, tức tăng khoảng 31%. Đây là tốc độ tăng trưởng người siêu giàu thuộc nhóm nhanh hàng đầu thế giới, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng trung bình chung.

Trước đó, báo cáo của Wealth-X công bố tháng 9/2018 cũng xếp Việt Nam vào nhóm 3 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu nhanh nhất thế giới giai đoạn 2012 – 2017, với 12,7% mỗi năm. Đây là nhóm người được định nghĩa có tài sản từ 30 triệu USD trở lên.

Steve Siebold, triệu phú tự thân, tác giả của cuốn sách nổi tiếng "Người giàu suy nghĩ như thế nào?" sau 30 năm nghiên cứu về giới thượng lưu đã đúc kết “Con người có 2 cách để học hỏi: Một là tự đọc sách, hai là kết giao với những người thông minh hơn”.

Điều đó giải thích vì sao những người giàu thường có xu hướng sống gần nhau. Những thành phố lớn trên thế giới đều có những “địa chỉ” dành riêng cho cộng đồng cư dân thượng lưu sinh sống. Tại Mỹ có Beverly Hills, nơi quy tụ những ngôi sao nổi tiếng, những doanh nhân thành đạt… chủ nhân của những biệt thự sang trọng bậc nhất trên thế giới với mức giá thấp nhất cũng hơn 2,2 triệu USD. Tại Hồng Kông có The Peak- nơi ở độc quyền của những ông trùm kinh doanh, những người làm trong ngành tài chính và những người quyền lực. Các căn biệt thự tại đây được rao bán ở mức giá phổ biến từ vài chục đến hàng trăm triệu USD. Tại Hàn Quốc, Pyeongchang-dong chính là nơi sinh sống của những người giàu có nhất xứ sở Kim Chi với hầu hết là các chính trị gia, doanh nhân, nghệ sĩ... Còn tại Paris, đại lộ Montaigne thuộc khu vực Triangle d'or - Tam giác vàng - được tạo bởi ba đại lộ Montaigne, George-V và Champs-Élysées là tuyến phố nổi tiếng sang trọng và đắt đỏ ở Paris. Nơi ở của rất nhiều chính trị gia, doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng và một bộ phận không nhỏ thương nhân ngoại quốc. Đây cũng một trong những trung tâm phát triển mạnh nhất của thời trang với các thương hiệu như Dior, Chanel, Louis Vuitton, Ralph Lauren…

Đại lộ Montaigne Paris, nơi thu hút giới tinh hoa của Pháp.

Những người thuộc tầng lớp thượng lưu trên thế giới thường có xu hướng sống tập trung tọa thành một cộng đồng thịnh vượng. Xu thế đó tất yếu sẽ tác động tới thị trường BĐS Việt Nam, đặc biệt là tại phân khúc cao cấp và siêu cao cấp.

Đón đợi xu thế sống trong một cộng đồng thịnh vượng, thị trường bất động sản trong nước đã nhanh chóng có những sản phẩm hướng tới cộng đồng đại gia này. Nếu như trước kia “giới nhà giàu” thường sống phân tán trong những khu dân cư thì gần đây, tại 2 thành phố lớn nhất cả nước như Hà Nội và TP HCM đã hình thành những tiểu khu nhà giàu tiêu biểu.

Đáp ứng nhu cầu đó, mới đây MIKGroup đã ra mắt dự án chuyên biệt dành cho giới thương lưu tại Hà Nội là Elegant Park Villa tọa lạc 21 Đường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội.

Theo ông Chu Thanh Hiếu Tổng Giám đốc MIK Home - Đơn vị Quản lý và Phân phối dự án Elegant Park Villa (Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội): “Từ trước đến nay, giới nhà giàu thường sống phân tán trong những khu dân cư, vì ít có dự án được thiết kế dành riêng cho họ. Đây đó đã hình thành những con phố, những khu nhà tập trung người giàu, mặc dù không được quy hoạch đồng bộ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây xuất hiện một số dự án hứa hẹn trở thành những cộng đồng dân cư danh giá. Đó có thể là một khu căn hộ siêu sang ở trung tâm thành phố hay một khu biệt thự hạng sang khép kín cạnh công viên hoặc hồ nước. Khách hàng của những dự án này phần lớn là những chủ doanh nghiệp, các nhà tài phiệt, giới văn nghệ sỹ thành danh, hay có thể nói họ là những người thuộc tầng lớp tinh hoa trong xã hội”.

Elegant Park Villa sẽ là nơi hội tụ của giới tinh hoa khu vực phía Bắc.

Cũng theo ông Hiếu “với người giàu đôi khi tiền không thành vấn đề, ngôi nhà đối với họ không đơn giản chỉ là nơi tận hưởng cuộc sống với gia đình mà còn thể hiện vị thế bản thân trong cộng đồng”.

Lấy cảm hứng từ Paris hoa lệ, tại Elegant Park Villa, MIKGroup đã tinh tế tái hiện không gian thanh bình như khu vườn lãng mạn bao quanh lâu đài Luxembourg ở Paris với những mái vòm hoa hồng tuyệt sắc, những hàng cây sưa trắng và những khóm hoa rực rỡ phủ rợp lối đi, mỗi căn nhà được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật ấn tượng với những đường nét phóng tác tân cổ điển sang trọng mang hơi thở của kiến trúc Gothic xa xưa, những ban công sắt uốn nghệ thuật đặt những chậu hoa nhỏ xinh hay những ô cửa sổ áp mái đầy chất thơ…. đặc biệt dự án nằm trọn trọng một không gian thoáng rộng với hệ thống các hồ nước tự nhiên rộng hơn 20ha tạo nên không gian sống thanh bình hiếm có giữa phố thị tấp nập.

Với những giá trị ưu việt về vị trí, không gian tự nhiên, kiến trúc đậm chất Pháp cùng tâm huyết và kinh nghiệm phát triển các dự án Villa nhà phố đã rất thành công tại trước đó của MIKGroup, Elegant Park Villa sẽ là nơi hội tụ của một cộng đồng cư dân thịnh vượng, một “khu nhà giàu” mới trên địa bàn Thủ đô.

Thông tin liên hệ dự án:

Hotline: 0919 73 66 99

Website: elegantparkvilla.vn