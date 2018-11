Tại sao nên sớm mua nhà sang gần đô thị lõi?

Nguồn cung sẽ ngày càng khan hiếm

Sức hấp dẫn từ cuộc sống tại các đô thị đặc biệt là vùng đô thị lõi khiến nhu cầu ở ngày càng tăng cao song do quỹ đất eo hẹp các dự án mới gần như không còn đất để triển khai. Theo báo cáo của CBRE, nguồn cung căn hộ hạng sang thời gian qua tại Tp HCM đã rất hạn chế với chỉ 392 căn hộ cao cấp giá 3.500-7.000 USD/m2 trở lên thuộc khu trung tâm Q.1 được đưa ra thị trường, chiếm tỷ lệ chưa đến 0,3% nguồn cung căn hộ toàn thị trường. Còn tại Hà Nội, theo thống kê của Hội Môi giới bất động sản, nguồn cung căn hộ phân cao cấp đã giảm 6,4% so với quý II. Nguồn cung được dự báo sẽ còn giảm nữa.

Tháng Tư vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo không tiếp tục phát triển chung cư cao tầng ở khu vực trung tâm nhằm hạn chế áp lực ngày một lớn từ giao thông, do đó các dự án mới sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin cấp phép xây mới. Như vậy, nguồn cung bất động sản tại khu vực gần đô thị lõi vốn đã ít sẽ còn ít hơn, người mua nhà đặc biệt là nhà ở hạng sang sẽ chỉ còn 1 sự quan tâm, đó là các dự án đã hiện hữu.

Chỉ cách khu vực trung tâm lõi của đô thị cổ Hà Nội hơn 10 phút đi xe, Imperia Sky Garden, một trong những chung cư cao cấp đang trong giai đoạn hoàn thiện chính là lời giải cho nhu cầu sở hữu nhà sang gần phố cổ.

Imperia Sky Garden, Tổ hợp căn hộ cao cấp gần khu vực phố cổ đã cất nóc, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Nhu cầu sẽ ngày càng lớn



Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018 của Tổng cục Thống kê cho thấy: kinh tế Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng cao, GDP quý III ước tính tăng 6,88% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 6,73% của quý II và là mức tăng cao nhất kể từ 2011 tới nay. Kinh tế tăng trưởng tốt, thu nhập của người dân ngày một cao khiến nhu cầu về mức sống và tiêu chuẩn sống cũng ngày một tăng, số người có tiềm lực tài chính vững mạnh tại những thành phố lớnngày càng nhiều chính là đòn bẩy cho phân khúc hạng sang. Theo số liệu từ CBRE Việt Nam (quý I năm 2018) phân khúc nhà ở hạng sang đang có mức hấp thụ rất cao, căn hộ hạng A có mức giá dao động từ 33 - 77 triệu đồng/m2 có tỷ lệ hấp thụ khá cao, lên tới 86%.

Không chỉ có sức hấp dẫn lớn bởiquy luật cung – cầu, những bất động sản cao cấp gần khu vực đô thị lõicòn chịu tác động từ các yếu tố văn hóa. Tại Hà Nội, sự kiện mở bán dự án căn hộ cao cấp Imperia Sky Gardenđãnhận được sự quan tâmtừkhách hàng sinh sống tại khu vực phố cổ. Dù muốn thoát khỏi những ngôi nhà chật hẹp trong những con ngõ nhỏ nhưng họ cũng không muốn nơi ở mới quá xa nơi họ đã sinh ra và lớn lên, nên họ thường chọndự án ở khu vực lân cận với khoảng cách không quá xa với tiện ích hoàn hảo, kết nối giao thông thuận lợi.

Sự kiện mở bán Imperia Sky Garden (dự án nhà ở cao cấp gần khu vực phố cổ)thu hút gần 1000 khách hàng tham dự.

Hiệu suất đầu tư đảm bảo ở mức cao

Theo phân tích của Savills, có 4 lý do khiến BĐS hạng sang ở các khu trung tâm được nhà đầu tư ưa chuộng, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Một là, giá BĐS hạng sang tại Việt Nam khá cạnh tranh trong khu vực, đang được xem là "mềm" hơn rất nhiều so với Đài Loan, Hongkong, Singapore… Hai là, mua BĐS ở Việt Nam có chi phí thuế, phí khá thấp (chỉ mất 10% thuế VAT và 2% phí bảo trì). Ba là, khả năng tăng giá của BĐS ở trung tâm vẫn còn lớn và bốn là, tỉ suất sinh lời từ cho thuê khá cao 5-6,5% so với 3,7% đến 5,2% ở khu vực châu Á.

Imperia Sky Garden – dự án đang trong tâm điểm thu hút đầu tư

Những năm gần đây, hoạt động cho thuê căn hộ dành cho khách nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam vô cùng sôi động. Không chỉ các nhà đầu tư trong nước, Quy định người nước ngoài được mua nhà tại Việt Nam theo Luật Nhà ở sửa đổi được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 1/7/2015 đã và đang hút một dòng vốn khá lớn từ nước ngoài. Ông Troy Griffiths – Phó Giám đốc Điều hành, Savills Việt Nam nhận định: Mức sinh lợi cao luôn là điểm hấp dẫn các nhà đầu tư, khi so sánh thị trường Việt Nam với khu vực, tỉ lệ lợi tức cho thuê trên tổng tài sản hợp lí cùng với hệ số lãi vốn sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận ở mức cao.

Đồng thời, việc giảm thiểu tình trạng “rủi ro quốc gia” sẽ thu hút được lượng lớn vốn nước ngoài đổ vào Việt Nam. Còn Tập đoàn Tư vấn Boston Consulting Group (Hoa Kỳ) nhận định tầng lớp trung lưu và giàu có được kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020 chính là yếu tố tạo thêm nhu cầu mới cho hoạt động mua bán và thuê.

Một tài sản không ngừng gia tăng giá trị

Với các nhà đầu tư, sở hữu một bất động sản cao cấp gần khu vực đô thị lõi không chỉ mang lại giá trị cao từ việc kinh doanh cho thuê mà còn sở hữu khoản lãi từ việc tăng giá trị. Báo cáo của CBRE cho thấy giá bán căn hộ cao cấp đã luôn tăng trong những năm qua.Ông Stephen Wyatt -Tổng giám đốc công ty Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam cho biết: Trong 3 hoặc 4 năm vừa qua đã có sự tăng trưởng các hoạt động đầu tư với những dự án mới ở phân khúc cao cấp, Việt Nam tuy là một thị trường mới nổi trong phân khúc bất động sản cao cấp nhưng lại sở hữu thành phần dân số trẻ năng động với khối lượng tài sản ngày một tăng nhanh.

Còn theo ông Matthew Powell, giám đốc Savills Hà Nội, nhiều nhà đầu tư (trong nước lẫn nước ngoài) đang chủ động tiến vào thị trường bất động sản cao cấp ở Việt Nam do nhu cầu ngày một tăng cao. Một báo cáo thị trường mới đây của Savills, giá căn hộ chung cư từ năm 2013 tới năm 2017 đã tăng 9%/năm, mức giá trung bình ở các thị trường lớn hơn dự kiến tiếp tục tăng.

Qũy đất khan hiếm, nguồn cung không tăng trong khi nhu cầu ngày một lớn tất yếu sẽ dẫn đến việc tăng giá của mỗi đơn vị nhà ở, đặc biệt tại các dự án nhà ở cao cấp gần khu vực đô thị lõi.Với những nhà đầu tư đây là thời điểm hợp lý nhất để đặt muaImperia Sky Garden – dự án hội tụ tất cả những ưu thế trên, còn với người có nhu cầu mua nhà ở thực, sở hữu sớm chính là cách tốt nhất để tránh trở thành nhà đầu tư thứ cấp.