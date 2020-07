Gilimex báo lãi lớn gần 61 tỷ đồng trong quý 2

Trong quý 2/2020, Gilimex báo doanh thu thuần đạt 916 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán tăng nhẹ nên lợi nhuận gộp thu về 143 tỷ đồng, tăng 88%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của Gilimex đạt 21 tỷ đồng tăng 31% so với cùng kỳ trong khi đó chi phí tài chính giảm 25%. Tuy nhiên chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng cao so với cùng kỳ lần lượt tăng 233% và 40% so với cùng kỳ.

Khấu trừ thêm thuế, lợi nhận sau thuế của Gilimex đạt 61 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 1.638 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 51% và lợi nhuận sau thuế đạt 103 tỷ đồng, tăng 65% so bán niên 2019.

Năm 2020, Gilimex dự kiến đạt doanh thu từ 1.900 đến 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất từ 95 đến 105 tỷ đồng. Như vậy kết thúc nửa đầu năm 2020, Công ty đã thực hiện được 82% mục tiêu về doanh thu và hoàn thành được mục tiêu về lợi nhuận.

Tại Gilimex, HĐQT vừa thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 99,99% vốn CTCP Ichiban Star. Được biết, Ichiban Star là 4,115 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hiện đang vận hành một nhà hàng tại Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam –Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Liên tục chỉ trong vài tháng, Gilimex đã thông báo về kế hoạch mua lại tới 4 công ty. Ba công ty gồm Ichiban Star, công ty Lưu Công Hiệu và công ty bất động sản Hưng Khang được mua 99,99%.

Gilimex hoạt động chính trong lĩnh vực chính là sản xuất hàng gia dụng (vải kết hợp với nhựa và vải kết hợp với kim loại). Theo những gì mà Công ty thực hiện, Gilimex đang lấn sân đầu tư ra ngoài ngành cốt lõi đặc biệt là lĩnh vực bất động sản.