Ngã ngửa bí ẩn về tỷ phú tặng cả nghìn tỷ cho tình cũ sau chia tay

Lưu Loan Hùng được biết đến là tỷ phú Hong Kong, nhà đầu tư bất động sản sở hữu 61% cổ phần của Tập đoàn bất động sản Chinese Estates Holdings. Năm 2006, ông Lưu Loan Hùng có tên trong danh sách tỷ phú của Forbes. Tỷ phú Hong Kong kết hôn với người vợ đầu Bảo Vịnh Cầm năm 1977. Thế nhưng, thói trăng hoa bên ngoài đến mức có con riêng, dẫn người tình về nhà khiến Bảo Vịnh Cầm kiên quyết yêu cầu ly hôn năm 1992. Lúc này, Lưu Loan Hùng hoảng hốt cầu xin tha thứ với lời hứa được chia tài sản nhiều hơn so với ly hôn. Dù vậy, của cải chẳng thể níu kéo được người phụ nữ đã bị tổn thương này. Tỷ phú Hong Kong từng có tin đồn hẹn hò với ít nhất 25 minh tinh trong làng giải trí, trong đó có 3 tuyệt sắc giai nhân là: Thái Thiếu Phân, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân. Với các người tình, ông không tiếc tiền vung tay mua tặng biệt thự, xe sang, kim cương... Sau khi ly hôn, năm 2001, ông hẹn hò với Lữ Lệ Quân – thí sinh từng lọt vào bán kết Hoa hậu Hong Kong cho đến tận năm 2014 mới chính thức chia tay. Dù đã chia tay nhưng tỷ phú Hong Kong vẫn chu cấp cho vợ, người tình cùng các con cuộc sống vương giả với máy bay riêng, biệt thự, xe sang... Sau đó, Lưu Loan Hùng kết hôn với cựu nhà báo nổi tiếng Chan Hoi-wan. Người vợ trẻ này trở thành người phụ nữ sở hữu tài sản "khủng", sau khi tỷ phú Lưu Loan Hùng chuyển giao tài sản 11,3 tỷ đô la Hong Kong vì lý do sức khỏe yếu. Năm 2016, tỷ phú Lưu Loan Hùng phải ghép thận nhưng vẫn có thể làm bố ở tuổi 67. Ở thời điểm năm 2017, ông chỉ giữ 10% tài sản cho mình sau khi chuyển giao cho con trai và người vợ hiện tại. Nguồn ảnh: Sohu, Xinhua.

