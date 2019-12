Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long thừa nhận “có bất thường” Hồ sơ mời thầu Gói VTYT 2020-2021?

Sáng 03/12, sau nhiều lần PV Kiến Thức đặt hẹn, được hẹn, rồi huỷ hẹn…, thì cuối cùng Lãnh đạo Sở Y tế Vĩnh Long cũng chốt lịch làm việc liên quan nghi vấn Sở Y tế Vĩnh Long có dấu hiệu bất thường trong chào thầu Gói thầu số 5: Vật tư y tế - Tên dự án: Đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế, vắc xin và sinh phẩm cho các cơ sở y tế trong tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2020-2021.



Ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long (áo trắng, bên phải).

06 câu hỏi đặt ra với Sở Y tế Vĩnh Long

Như bài viết “ Nghi vấn Sở Y tế Vĩnh Long có dấu hiệu bất thường đấu thầu Gói vật tư y tế 2020 - 2021? ” phát hành ngày 2/12, dư luận đặc biệt quan tâm, muốn làm rõ một số nội dung đáng ngờ trong việc đấu thầu này, cụ thể:

- Qua nghiên cứu gói thầu số 5, nhóm 6.8.2 - vật tư y tế dùng cho phẫu thuật thay khớp nhân tạo và kết hợp xương được đấu thầu trọn gói, nhưng thực tế hạng mục phẫu thuật kết hợp xương hoàn toàn thuộc nhóm chấn thương, chỉnh hình 6.6, 6.7, 6.8.1... Vậy sao lại ghép vào nhóm 6.8.2? Tại sao không đưa vào một trong các nhóm 6.6, 6.7, 6.8.1?

- Việc đấu thầu chọn gói đưa các nhóm sản phẩm khác nhau rõ rệt cấu hình quá chi tiết và có tên riêng của chất liệu sản phẩm có phải đang gây khó các nhà thầu? Cách làm này có hiệu quả, có lựa chọn được nhà thầu/ nhà cung cấp sản phẩm tốt nhất /hoặc tương đương với giá cả cạnh tranh ,tiết kiệm tối đa ngân sách nhà nước hay không.

- Hồ sơ mời thầu được cài đặt chỉ định theo sản phẩm Hãng Zimmer - Biomet mà không mời sản phẩm có tính năng tương đương… Điều này có trái với Luật đấu thầu và các thông tư nghị định quy định về đấu thầu vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm… hay Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm tài sản (Riêng đối với vật tư y tế, việc lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế thực hiện như đối với gói thầu mua sắm hàng hóa)?

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Vũ Sơn)

Cách làm này có dẫn tới tình trạng: Có nhà thầu đưa sản phẩm hãng khác, chất lượng tương đương hoặc tốt hơn, giá cạnh tranh hơn, mềm hơn với nhà thầu đưa sản phẩm đúng Nhà phân phối của hãng Zimmer - Biomet đọc hồ sơ thấy cấu hình của mình chắc chắn sẽ chào giá cao sát giá trần. Vậy cứ chăm chăm cấu hình kỹ thuật phải của Hãng Zimmer - Biomet thì liệu đây có là cách “thông thầu” với nhà thầu gây lãng phí ngân sách, có được xem là hình thức cố tình trục lợi bảo hiểm y tế?

Nếu như vì lý do gì đó Sở Y tế Vĩnh Long chắc chắn phải mua cấu hình sản phẩm của hãng Zimmer - Biomet thì tại sao Sở không mua sắm theo dạng chỉ định thầu /mua sắm trực tiếp, mà lại đấu thầu rộng rãi ?

- Hiện nay, có bao nhiêu công ty cung cấp vật tư y tế nào trên cả nước có thể chuyên sâu đa lĩnh lực, ví dụ đáp ứng được gói thầu nhóm 6.8.2?

- Có việc Sở Y tế Vĩnh Long đang “tạo điều kiện”, chỉ định ngầm nhà thầu nào đó trúng thầu khi tạo ra gói thầu nhóm 6.8.2? Dẫn chứng là:

Trong nhóm 6.8.2 phần phẫu thuật kết hợp xương, mà Sở Y tế Vĩnh Long đưa vào có 2 tên sản phẩm của hãng Sign. Thế nhưng, ở nhóm 6.8.1 cũng có sản phẩm Đinh nội tủy nhưng Sở Y tế Vĩnh Long chỉ dùng tên chung là Đinh nội tủy xương chày 8mm các loại. Nhưng vậy ngầm cho việc chỉ định thầu?

Sở Y tế Vĩnh Long chỉ rõ Sản phẩm Đinh nội tủy hãng sản xuất là Sign ở gói 6.8.2, trong khi sản phẩm Đinh nội tủy chung chung ở gói 6.8.1.

Theo tìm hiểu, nhà phân phối độc quyền Đinh Sign tại Việt Nam là Công ty TNHH Thành An Hà Nội. Địa chỉ Công ty Sign tại Mỹ: SIGN Fracture Care International 451 Hills St, Ste B Richland, WA 99354. Tương tự, nhà phân phối độc quyền sản phẩm của hãng Zimmer – Biomet model có tên M/L Taper Hip Prosthesis cũng là Công ty TNHH Thành An Hà Nội. Theo đó, dễ dàng đặt nghi vấn Sở Y tế Vĩnh Long đang ưu ái cho nhà thầu Thành An Hà Nội?

- Khi công bố chào thầu rộng rãi từ ngày 01/10/2019 đến nay, bao nhiêu nhà thầu đã nộp hồ sơ và Sở Y tế Vĩnh Long có nhận được khiếu nại gì từ các nhà thầu tham gia ở nhóm thầu 6.8.2 hay không?

Ông Văn Công Minh - Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long thừa nhận sai sót trong Hồ sơ mời thầu, cụ thể Gói thầu nhóm 6.8.2

Tiếp nhận các câu hỏi trên, trả lời Kiến Thức, ông Văn Công Minh - GĐ Sở Y tế Vĩnh Long thừa nhận sai sót trong Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 5: Vật tư y tế - Tên dự án: Đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế, vắc xin và sinh phẩm cho các cơ sở y tế trong tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2020-2021.

“Qua nội dung phản ánh của Báo, về phía Sở Y tế Vĩnh Long xin cám ơn rất nhiều. Sở sẽ có tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, sẽ tổ chức họp hội đồng để xem kỹ các nội dung mời thầu để phù hợp với các quy định của Luật đấu thầu, thông tư hướng dẫn về đấu thầu để trên cơ sở đó có xử lý phù hợp. Tiếp đó, thông qua tổ thẩm định cho ý kiến đối với công tác lãnh đạo, quản lý”.

Gói thầu số 5 của Sở Y tế Vĩnh Long.

Giám đốc Văn Công Minh cho biết: Dự kiến ngày 11/12 tới đây, Sở sẽ hoàn thành chỉnh sửa hồ sơ mời thầu, tiến hành mời thầu công khai lại và xác nhận Gói thầu số 5 có rất nhiều nhà thầu tham gia, đồng thời cũng bị nhà thầu tham gia kiến nghị khi phân nhóm thầu không phù hợp quy định pháp luật đấu thầu.

Khi PV đặt vấn đề Sở Y tế Vĩnh Long đã có Thông báo mời thầu mới chưa? Ông Văn Công Minh cho biết “đã có” nhưng từ chối cho PV tiếp cận, hẹn gửi chính thức sau.

Về quan hệ giữa Sở Y tế với Công ty Thành An Hà Nội - là nhà phân phối độc quyền nhãn hàng Đinh Sign và sản phẩm Zimmer – Biomet… có sự trùng hợp ngẫu nhiên trong hồ sơ mời thầu dễ gây hiểu nhầm, thì theo Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, “điều này xảy ra do các đơn vị lấy tính năng thiết bị nhờ chỗ này chỗ kia giúp… mà về mặt chuyên môn mình không rành bao nhiêu, nên khi có phản ánh rồi thì sẽ sửa đổi”.

Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long thừa nhận, hồ sơ mời thầu Gói thầu số 5: Vật tư y tế do chính ông Minh ký, có một số sai sót. Sở đã nhận thấy ngay khi có kiến nghị của nhà thầu sau khi mở thầu ngày 11/10/2019. Sở sẽ điều chỉnh và mở thầu lại, sẽ không còn tình trạng đưa yêu cầu sản phẩm vụ thể hãng Sign, Zimmer – Biomet; đồng thời cũng xem lại sự bất thường ở nhóm 6.8.2 - vật tư y tế dùng cho phẫu thuật thay khớp nhân tạo và kết hợp xương được đấu thầu trọn gói, nhưng thực tế hạng mục phẫu thuật kết hợp xương hoàn toàn thuộc nhóm chấn thương, chỉnh hình 6.6, 6.7, 6.8.1... đang bị xếp “nhầm chuống”.

“Tôi phải xem xét, chứ cụ thể quá tôi chưa thể trao đổi. Tôi sẽ tổ chức họp lại với Hội đồng chuyên môn của Sở, tiến hành rà soát lại và công bố kết quả trong tuần sau”, ông Văn Công Minh nói.