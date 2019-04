Giá xăng tăng mạnh, RON 95 vượt mốc 21.000 đồng/lít

Mới đây, Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh giá xăng dầu trong kỳ điều hành chiều nay, 17/4.

Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 1.115 đồng mỗi lít; xăng RON 95 tăng thêm 1.202 đồng; dầu diesel 0.05s tăng 297 đồng/lít; dầu hỏa tăng 291 đồng/lít; dầu mazut tăng 407 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá mỗi lít xăng E5 RON 92 tối đa 19.703 đồng/lít.

Giá bán xăng RON 95 không quá 21.235 đồng/lít.

Giá dầu hỏa tối đa 16.262 đồng/lít.

Giá dầu diesel không quá 17.384 đồng/lít.

Dầu madut giá tối đa 15.617 đồng/kg.

Giá xăng tăng mạnh từ 15h chiều nay 17/4. Ảnh: Plo.

Cùng với mức trích Quỹ bình ổn giá 300 đồng một lít như quy định, liên Bộ xả Quỹ bình ổn 1.456 đồng với mỗi lít xăng E5 RON 92; 743 đồng với RON 95. Các mức chi quỹ với xăng giảm khoảng 560 đồng một lít so với kỳ điều hành cách đây 15 ngày.

Theo Bộ Liên Bộ Công thương - Tài chính, trong 15 ngày vừa qua, giá các mặt hàng thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới vẫn liên tục tăng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 17 tháng 4 năm 2019 là: 77,895 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (tăng 2,986 USD/thùng, tương đương +3,99% so với kỳ trước); 79,808 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,374 USD/thùng, tương đương +4,41% so với kỳ trước);

81,991 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 1,865 USD/thùng, tương đương +2,33% so với kỳ trước); 81,724 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,846 USD/thùng, tương đương +2,31% so với kỳ trước); 428,326 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 1,733 USD/tấn, tương đương +0,41% so với kỳ trước).

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5RON92 theo Công văn số 400/BTC-QLG ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 14.725 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).

Trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 17/4/2019.