Giá xăng lên cao, điểm loạt doanh nghiệp xăng dầu lãi đậm

Trong giai đoạn quý II, hầu hết giá các mặt hàng xăng dầu liên tục tăng lên mức cao kỷ lục. Theo đó, giá xăng RON 95 và E5 RON 92 tăng tương ứng 6.036 đồng/lít và 5.230 đồng/lít lên lần lượt 32.870 đồng/lít và 31.300 đồng/lít tại kỳ điều hành ngày 21/6.

Hiện, giá xăng E5 RON 92 và RON 95 trong nước đã giảm xuống quanh mức 25.000-26.000 đồng/lít, tương đương mức giá vào tháng 2 song vẫn cao hơn so với đầu năm.

Đáng lưu ý, trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao, Chính phủ tìm cách giảm thuế để hạ giá xăng dầu thì nhiều doanh nghiệp xăng dầu ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng.

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) lãi cao ngất ngưởng

Theo công bố báo cáo tài chính quý II/2022, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn ghi nhận doanh thu thuần tăng 88% lên 52.391 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng 4,7 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 10.686 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng vọt từ 6,7% cùng kỳ lên 20,4%.

Lọc hoá dầu Bình Sơn lãi đậm. Ảnh: BSR

Sau khi trừ chi phí, Lọc hoá dầu Bình Sơn ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 9.926 tỷ đồng trong quý II/2022, gấp 5,3 lần cùng kỳ. Đây cũng là mức lãi quý cao kỷ lục của doanh nghiệp này từ trước đến nay.



Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, doanh nghiệp này lãi ròng khoảng 12.300 tỷ đồng.

Theo lý giải của ban lãnh đạo công ty, lợi nhuận tăng cao là do giá dầu bắt đầu phục hồi từ đợt giảm sốc năm 2020, đặc biệt nửa đầu năm 2022 giá dầu năm là 87 USD/thùng đã tăng lên 123,7 USD/thùng vào tháng 6/2022.

Tổng công ty Khí Việt Nam - PV Gas kết quả kinh doanh cao kỷ lục

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu tài chính của PV GAS đều hoàn thành kế hoạch từ 34-87% và tăng 8-59% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tổng doanh thu của PV GAS đạt 54.560,6 tỷ đồng, tăng 34% so với kế hoạch 6 tháng và tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế của PV Gas đạt 8.676,7 tỷ đồng, tăng 87% và tăng 56% so kế hoạch và cùng kỳ năm trước.

Doanh thu của PV GAS tăng 34% so với kế hoạch 6 tháng. Ảnh: PV Gas

Tương tự, lợi nhuận sau thuế đạt 6.919,5 tỷ đồng, tăng 87% kế hoạch và tăng 59% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 6 tháng, PV GAS nộp ngân sách Nhà nước đạt 3.626,5 tỷ đồng, tăng 70% kế hoạch và 8% so với cùng kỳ năm 2021.

Không riêng các nhà sản xuất, nhiều nhà bán lẻ xăng dầu cũng ghi nhận doanh thu tăng vọt.

Petrolimex (PLX) ước hoàn thành 44% lợi nhuận cả năm chỉ sau 5 tháng

Dù chưa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 song ban lãnh đạo Petrolimex cho biết tình hình kinh doanh của Tập đoàn đã hồi phục đáng kể sau kết quả ảm đạm của quý I.

5 tháng đầu năm, sản lượng kinh doanh xăng dầu của Petrolimex đạt 5,9 triệu m3. Ảnh: Petrolimex

Doanh nghiệp này cho biết, 5 tháng đầu năm, sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 5,9 triệu m3 - bằng 48,4% kế hoạch năm.

Dự kiến lợi nhuận trước thuế lũy kế 5 tháng khoảng 1.340 tỷ đồng - thực hiện 44% kế hoạch năm. Riêng, trong 2 tháng đầu quý II, doanh nghiệp đã thu về khoản lợi nhuận trước thuế 770 tỷ đồng, gấp đôi kết quả đạt được trong quý trước.