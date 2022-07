Hà Nội: Dự án “New House City” 2.000 tỷ của Tập đoàn Lã Vọng giờ ra sao?

Dự án Khu nhà ở cao cấp Ngôi Nhà Mới (New House City) tại đô thị Nam Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội do Công ty CP Thương mại Ngôi Nhà Mới (thuộc Tập đoàn Lã Vọng) làm chủ đầu tư với tổng vốn lên đến 2.000 tỷ đồng và được triển khai từ tháng 2/2008. Dự án Khu nhà ở cao cấp Ngôi Nhà Mới có quy mô 27,5ha với 258 lô biệt thự được chia làm 4 khu song lập. Ngôi Nhà Mới của Tập đoàn Lã Vọng dự kiến sẽ trở thành quần thể gồm: Các nhà biệt thự, chung cư, trường học, trung tâm thương mại, trạm xá, hồ sinh thái, công viên cây xanh, khu dịch vụ tập golf, trạm xăng. Tuy nhiên ghi nhận của phóng viên 23/7/2022, đã hơn thập kỷ đã trôi qua, phần lớn diện tích dự án Ngôi Nhà Mới vẫn bị bỏ hoang. Hệ thống hạ tầng như đường xá, trường học, trạm xá bên trong dự án Ngôi Nhà Mới (New House City) cũng chưa thấy hoàn thiện. Thậm chí có một số lô đất nằm trong dự án còn chưa triển khai bất kỳ hạng mục nào. Nhiều căn biệt thự bên trong dự án hoàn thiện một cách dở dang. Thời điểm năm 2008, giá bán đất nền giao động khoảng 10 triệu đồng/m2, có những căn biệt thự tại dự án này giá lên đến vài tỷ hoặc trên 10 tỷ đồng. Nhiều căn biệt thự làm xong phần thô rồi để đó... ..."nuôi" cỏ dại. Hình ảnh hoang hóa bên trong căn biệt thự tại dự New House City Quốc Oai 2.000 tỷ của Tập đoàn Lã Vọng. Một số căn đã hoàn thiện phân thô nhưng đang có dấu hiệu bị rêu mốc phần tường sơn. Đáng chú ý, New House City từng nằm trong danh sách mà Bộ Tài chính đề nghị Thanh tra Chính phủ rà soát dấu hiệu không thực hiện đúng mục đích đầu tư. Quang cảnh hoang lạnh sau 14 năm tại dự New House City Quốc Oai 2.000 tỷ của Tập đoàn Lã Vọng.

