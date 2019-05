Giá vàng hôm nay 12/5: Tiếp đà đi lên mạnh mẽ

Kết thúc phiên cuối tuần, tại sàn giao dịch giao dịch COMEX, giá vàng giao ngay tăng 0,2%, lên 1.286,56 USD/ounce. Như vậy, giá mặt hàng này đã tăng khoảng 0,6% trong cả tuần qua.

Trong khi đó, giá vàng giao tháng 6/2019 tiến 2,2 USD (tương đương 0,2%) lên 1.287.40 USD/ounce, ghi dấu phiên tăng thứ 5 trong 6 phiên vừa qua. Tính chung cả tuần qua, giá vàng giao kỳ hạn đã tăng 0,5%.

Thị trường tài chính tiền tệ thế giới dồn tâm điểm vào cuộc đàm phán Mỹ - Trung và những vấn đề xung quanh đó. Đầu tuần, phía Bắc Kinh đưa ra thông báo hủy cuộc đàm phán nếu Mỹ áp thuế lên hàng hóa của Trung Quốc.

Mỹ chính thức tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 25%, khi Washington tuyên bố Bắc Kinh đã thay đổi những cam kết trong các cuộc đàm phán trước đó. Trung Quốc đe dọa sẽ trả đũa hàng rào thuế quan mới nhất của Mỹ, nhưng các cuộc đàm phán thương mại vẫn tiếp tục diễn ra trong ngày 10/5.

Trong tuần trước, giá vàng rớt xuống mức thấp nhất trong bốn tháng, sau khi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell làm giảm đi hy vọng về việc lãi suất sẽ được cắt giảm trong năm nay.

Nhà phân tích thị trường của OANDA, Jeffrey Halley, cho rằng giá vàng sẽ nhận được động lực lớn từ việc các nhà đầu tư rút tiền từ cổ phiếu để chuyển sang trái phiếu và các kim loại quý.

SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, cho biết lượng vàng do quỹ nắm giữ vẫn ở mức thấp nhất kể từ tháng 10/2018. Trong khi đó, nhu cầu mua vàng tại châu Á dự báo sẽ tăng lên, do tiêu thụ vàng của người dân Ấn Độ trong dịp lễ Akshaya Tritiya năm nay dự báo sẽ tăng tối thiểu 10% so với năm ngoái.

Chốt phiên cuối tuần, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 36,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,40 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 10 nghìn so với ngày hôm qua ở chiều mua vào.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,24 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,43 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP.HCM, giá vàng SJC ở mức 36,41 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.