Biết nhà Kardashian giàu nhưng ai ngờ giàu đến độ này

Nổi lên từ show truyền hình thực tế "Keeping up with the Kardashians", đại gia đình Kardashian dần khẳng định được vị thế của mình khi đều đạt được thành công và có độ nhận diện cao với công chúng. Nhưng nếu theo dõi xuyên suốt chương trình, người hâm mộ đều có thể thấy các cô con gái diệu của quý bà Kris Jenner đều luôn tỏ ra tị nạnh nhau từ độ nổi tiếng, tiền bạc đến cả…vấn đề quần áo chưng diện hàng ngày. Mặc dù thế, bà mẹ 63 tuổi khẳng định chẳng có sự đố kị nào khi mọi người quyết định vấn đề nhà cửa. "Chúng tôi thật may mắn khi có cơ hội sống gần nhau, ai cũng đều có cơ hội tận hưởng không gian riêng của mình. Tôi hạnh phúc khi thấy bọn trẻ được gần gũi với nhau, theo đuổi đam mê của chúng", Kris chia sẻ.



Những căn biệt thự chỉ cách nhau 5,8 miles (tương đương 9,3 km) và mất 15 phút lái xe. Kim Kardashian Vợ chồng Kanye West từng mua một căn biệt thự vào tháng 8/2014 nhưng không lâu sau đó họ đã chi trả 20 triệu USD (tương đương 460 tỷ VNĐ) để chuyển sang 1 căn khác hiện đại hơn năm 2017. Dinh thự của cô Kim "siêu vòng ba" hiện đã được hoàn thành sau thời gian tu sửa.

Toàn cảnh bên ngoài khu dinh thự của bà mẹ 4 con.

Có sân bóng rổ, bể bơi ngoài trời, và vô số tiện ích khác được trang bị. Khloe Kardashian Sau đổ vỡ với chồng cũ Tristan, Khloe tiếp tục sống cùng cô con gái nhỏ True tại dinh thự riêng mà cô đã mua lại từ chủ nhân hit "Baby" Justin Bieber năm 2014 với giá trị 7,2 triệu USD (tương đương 165 tỷ VNĐ). Hiện tại cô vẫn đang tiến hành tu sửa cho tổ ấm của mình.

Khuôn viên khiêm tốn hơn nhiều so với cơ ngơi nhà Kim.

Hình ảnh tu sửa của căn biệt thự. Kourtney Kardashian Dù kém nổi hơn các cô em gái của mình nhưng chị cả nhà Kardashian lại có gia tài đồ sộ không kém. Cô sở hữu cơ ngơi trị giá 8,5 triệu USD (tương đương 195 tỷ VNĐ). Với mắt thẩm mĩ trời phú, hiện cô đang sở hữu một trang web riêng chuyên tư vấn về đời sống, thiết kế nội thất.

Một trong những ngôi nhà đồ sộ nhất nếu so với các thành viên còn lại.

Khoảng cách siêu gần với nhà Khloe, chỉ mất 2 phút lái xe. Kris Jenner Các fan của show "Keeping up with the Kardashians" đều phải "há hốc" kinh ngạc vì độ rộng của căn biệt thự bà mẹ 63 tuổi sở hữu. Tuy nhiên hiện tại quý bà đỉnh nhất Hollywood đã chuyển sang 1 căn khác "ít" đồ sộ hơn trị giá 9,9 triệu USD (tương đương 230 tỷ VNĐ). Vị trí đắc địa của nơi ở mới, giúp bà có thể dễ dàng di chuyển đến mái ấm của gái cưng Kim Kardashian khi 2 nơi chỉ cách nhau 1 con phố.

Nơi ở mới được thiết kế rất sang trọng, hợp với gu của quý bà quyền lực nhất đại gia đình.

Không hề thua kém nhà các cô con gái của mình. Kylie Jenner Cô em gái cưng của các chị hiện là thành viên giàu có nhất nhà Kardashian. Cô từng sở hữu đến tận 3 căn dinh thự tại Hidden Hills. Hiện nay, tỉ phú trẻ nhất thế giới đã chuyển giao 2/3 căn nhà cho chủ mới và vẫn tiếp tục ở tại căn biệt thự cô mua năm 2016 với giá trị 12 triệu USD (tương đương 276 tỷ VNĐ). Căn dinh thự có tận 11 phòng tắm.

Siêu xe của cô gái "bạc tỉ" và chồng Travis Scott xếp dài dằng dặc trong sân dinh thự.