Giá nước và xử lý rác tăng, cơ hội tăng trưởng cho Biwase 2025

Chứng khoán Vietcap (VCSC) vừa chia sẻ thông tin xung quanh cuộc gặp gỡ nhà đầu tư quý 3/2024 của Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, BWE).



Kế hoạch của BWE về lợi nhuận sau thuế năm 2024, tăng giá nước và tăng giá thu gom rác thải sinh hoạt.

BWE đã cơ cấu lại nợ thành công và tự tin sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt là 1.300 đồng/cổ phiếu cho năm 2024.

BWE nhận thấy cơ hội mở rộng công suất trên các thị trường, đặc biệt là ở tỉnh Đồng Nai với dự án cấp nước cho Xa lộ nước Long Thành (tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 5 nghìn tỷ đồng, công suất 600.000 m3/ngày, 70% công suất hiện tại của BWE, 50% cổ phần tiềm năng thuộc về BWE TDM) dự kiến bắt đầu các công việc sơ bộ vào cuối năm 2025.

Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2024, BWE vẫn tự tin đạt được kế hoạch lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2024 là 700 tỷ đồng với giả định tỷ giá USD/VND là 25.000. Điều này tương ứng với lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 735 tỷ đồng, tương đương 103% dự báo cả năm của VCSC.

Tính đến 9T 2024, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 461 tỷ đồng (giảm 6% so cùng kỳ và hoàn thành 66% kế hoạch cả năm của BWE). Điều này chủ yếu là do doanh thu và lợi nhuận sau thuế tương ứng là 274 tỷ đồng/27 tỷ đồng từ mảng xử lý rác thải và nước thải chưa được ghi nhận (do hoàn thiện thủ tục giấy tờ).

BWE dự kiến các khoản này sẽ được ghi nhận trong quý 4. Nếu bao gồm khoản này, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 9T 2024 đạt 488 tỷ đồng (giảm 1% so cùng kỳ và hoàn thành 70% kế hoạch cả năm).

Giá nước sẽ tăng trong nửa đầu năm 2025, giá thu gom rác tăng vào cuối 2024

Do thay đổi trong quy trình phê duyệt, cần nhiều thời gian hơn để hoàn tất thủ tục giấy tờ để trình lên cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh. BWE cho biết tỷ lệ thất thoát nước được quy định 15% là rất thuận lợi để BWE yêu cầu tăng giá nước.

Ban lãnh đạo cũng nhận thấy không có rủi ro giảm giá nước và có đủ cơ sở để thuyết phục cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh tăng giá nước. BWE đang yêu cầu tăng giá nước 5%/năm cho giai đoạn 2025-2028, nhưng tự tin hơn trong việc đảm bảo mức tăng 3%/năm.

Công ty kỳ vọng việc tăng giá nước sẽ được phê duyệt trong nửa đầu năm 2025, điều này hỗ trợ dự báo hiện tại của VCSC về mức tăng 3%/năm bắt đầu từ ngày 1/7/2025.

Giá thu gom rác thải sinh hoạt sẽ tăng vào cuối năm 2024. BWE đã xin tăng giá thu gom rác thải sinh hoạt một lần 20%, đã được Bộ Công Thương phê duyệt vào giữa năm 2024.

Điều này sẽ cho phép công ty xác định giá dựa trên chi phí thực tế. Tuy nhiên, việc phê duyệt từ cơ quan chức năng cấp tỉnh vẫn đang chờ xử lý do cơ quan chức năng đang xem xét chi phí thực tế so với chi phí chưa có sẵn. BWE dự kiến sẽ hoàn tất việc tăng giá vào cuối năm 2024.

VCSC thận trọng dự báo rằng mức tăng 20% sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2025. VCSC tin rằng BWE sẽ thành công trong các yêu cầu này để nâng cao lợi nhuận trong mảng xử lý rác thải, do mảng kinh doanh này phù hợp với chiến lược xanh của Việt Nam và phản ánh mức giá không thay đổi trong 10 năm qua.

Ngoài ra, BWE đặt mục tiêu tăng trưởng khối lượng rác thải ít nhất 5-7% trong những năm tới.

Tái cấu trúc nợ thành công để tiết kiệm chi phí lãi vay khoảng 65 tỷ đồng

BWE có kế hoạch hoàn tất tái cấp vốn tổng cộng 1.550 tỷ đồng nợ trong năm 2024, với ước tính lãi suất USD giảm 1% và lãi suất VND giảm 2-3%.

Theo BWE, điều này có thể giúp giảm chi phí lãi vay 65 tỷ đồng (10% lãi ròng báo cáo năm 2023) hoặc 96 tỷ đồng (14% lợi nhuận báo cáo năm 2023 nếu bao gồm nợ đã cơ cấu lại cho CTCP Cấp nước Gia Tân).

BWE đã tái cấp vốn khoản vay kỳ hạn trị giá 550 tỷ đồng từ Vietinbank (8,10%-10,50%) sang Vietcombank ở mức 7,6% cho Biwase Long An trong 9T 2024.

Phần tái cấp vốn còn lại mà BWE dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2024 bao gồm: (1) 705 tỷ đồng với Maybank cho khoản vay Standard Chartered, (2) 219 tỷ đồng với Cathay Bank cho khoản vay HSBC và (3) Các khoản vay khác. BWE cũng đã cơ cấu lại nợ cho công ty liên kết CTCP Cấp nước Quảng Bình.

Ngoài ra, việc Fed cắt giảm lãi suất gần đây đã giảm thêm chi phí tài chính trong năm tới đối với các khoản vay bằng USD của BWE. VCSC cho rằng chi phí lãi vay thấp hơn có thể bù đắp cho khoản lỗ tỷ giá năm 2025 của khoản nợ 113 triệu USD (tính đến tháng 9/2024).

Hoạt động của các công ty con và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản

BIWASE Long An (BWE sở hữu 94% cổ phần) đã khởi công dự án tăng gấp đôi công suất (Nhà máy nước Nhị Thành giai đoạn 2). Giai đoạn mở rộng thứ hai, nhằm mục đích tăng gấp đôi công suất lên 120.000 m3/ngày, đã khởi công và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong quý 3/2025, phù hợp với dự báo của VCSC.

Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản cho năm 2025 và 2026 ước tính là 1 nghìn tỷ đồng mỗi năm, chủ yếu dành cho hệ thống mạng lưới cấp nước và cơ sở hạ tầng. Kế hoạch dài hạn bao gồm tăng gấp 3 lần công suất lên 300.000 m3/ngày trong giai đoạn 2027-2030.

Ngoài ra, CTCP Nước và Môi trường Cần Đước (BWE sở hữu 94% cổ phần, công ty con bán lẻ thuộc Biwase Long An) đã được phê duyệt tăng giá 10%, giúp cải thiện lợi nhuận của mảng bán lẻ nước sạch tại tỉnh Long An.

Giá bán lẻ trung bình (đã bao gồm 5% thuế GTGT) là 12.923 đồng/m3, với giá bán cho doanh nghiệp khoảng 16.477 đồng/m3 và giá bán cho hộ gia đình là 10.339 đồng/m3.

BIWASE Cần Thơ: BWE & đối tác cũng tăng gấp đôi vốn điều lệ của Biwase Cần Thơ lên 100 tỷ đồng để xây dựng nhà máy nước tại Cần Thơ với công suất 50.000 m3/ngày, bắt đầu với Giai đoạn 1 ở mức 25.000 m3/ngày và dự kiến vận hành thương mại vào năm 2025.

CTCP Cấp nước Gia Tân: Có kế hoạch mở rộng công suất lên 100.000 m3/ngày (chi phí đầu tư XDCB 600 tỷ đồng) vào năm 2025. Mặc dù nhà máy hiện đang hoạt động thấp hơn công suất thiết kế, nhưng BWE tin rằng nhà máy sẽ hoạt động vượt công suất trong mùa khô sắp tới khi kết nối với KCN Long Khánh. VCSC lưu ý rằng BWE dự báo Gia Tân sẽ ghi nhận lỗ trong năm 2024, chủ yếu do chi phí khấu hao cao.

BIWASE Bình Phước: Dự kiến hoàn thành việc mở rộng vào tháng 12/2025, tăng gấp đôi công suất lên 60.000 m3/ngày với chi phí đầu tư xây dựng cơ bản là 120 tỷ đồng.

Hoạt động M&A của BWE TDM nhằm tăng thị phần tại TP. Cần Thơ

BWE thực hiện M&A CTCP Nước Sài Gòn - Cần Thơ: Tháng 8/2024, BWE đã chi 23 tỷ đồng để mua lại 47% cổ phần của công ty này. Ngoài ra, vào ngày 23/10/2024, BWE đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 65%, đổi tên thành BIWASE Cần Thơ (Biwaco).

TDM đang chào mua công khai để mua lại 24,36% cổ phần của CTCP Cấp nước Cần Thơ (CTW) với giá 30.400 đồng/cổ phiếu. Bước đi này là nhằm hoàn thành kế hoạch trước đó của TDM khi phát hành quyền mua cổ phiếu trong quý 1/2024.

Sau giao dịch này, BWE và TDM nắm giữ tổng cộng 49% cổ phần của CTW, ngoài ra, BWE cũng có 49% cổ phần của CT2 và 65% cổ phần của CTCP Nước Sài Gòn - Cần Thơ (Cần Thơ 3).