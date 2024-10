Hyundai SantaFe tăng trưởng mạnh, nhưng Ford Everest mới là “vua“

Nhờ tín hiệu tích cực của toàn thị trường, phân khúc SUV hạng D tại Việt Nam trong tháng 9/2024 vừa qua đã tăng trưởng đồng đều ở mọi mẫu xe. Tuy nhiên, chưa mẫu xe nào có thể vượt qua được "ông hoàng phân khúc" Ford Everest tại Việt Nam. Ford Everest: 948 xe

Trong tháng 9 vừa qua, hãng Ford đã bán được 948 chiếc Everest cho khách hàng Việt, tăng trưởng 16,7%. Với kết quả này, Ford Everest vẫn bảo toàn được vị thế số 1 trong phân khúc SUV hạng D. Có được kết quả này là nhờ chương trình ưu đãi với giá trị lên đến 109 triệu đồng trong tháng 9/2024. Trong tháng 10 này, hãng Ford tiếp tục duy trì chương trình khuyến mãi tương tự để cạnh tranh với những đối thủ sản xuất, lắp ráp trong nước. Ford Everest tại Việt Nam có 6 phiên bản và giá bán dao động từ 1,099 - 1,545 tỷ đồng. "Đắt xắt ra miếng", mẫu xe này mang trên mình thiết kế đẹp mắt, nội thất 7 chỗ rộng rãi, trang bị tiện nghi và an toàn đầy đủ. Ford Everest tại Việt Nam có 2 tùy chọn động cơ diesel 4 xi-lanh với cùng dung tích 2.0L. Đầu tiên là động cơ tăng áp đơn với công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Con số tương ứng của động cơ tăng áp kép là 210 mã lực và 500 Nm. Động cơ tăng áp kép kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và chỉ dành cho các bản cao cấp. Hyundai Santa Fe: 758 xe

Tương tự đối thủ Ford Everest, Hyundai SantaFe cũng có một tháng kinh doanh thành công. Mẫu xe Hàn Quốc này đạt doanh số 758 xe, tăng trưởng 48,3%. Nhờ đó, SantaFe đứng thứ 2 trong phân khúc SUV hạng D về mặt doanh số. Một phần động lực thúc đẩy sự tăng trưởng của Hyundai SantaFe chính là thế hệ mới. Ra mắt Việt Nam vào ngày 18/9, mẫu xe này có 5 phiên bản và giá dao động từ 1,069 - 1,365 tỷ đồng. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai SantaFe 2025 tại Việt Nam là 2 tùy chọn động cơ xăng. Đầu tiên là động cơ Smartstream 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 194 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian HTRAC. Thứ hai là động cơ Smartstream 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L với công suất tối đa 281 mã lực và mô-men xoắn cực đại 422 Nm. Sức mạnh động cơ được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép ướt 8 cấp và hệ dẫn động HTRAC. Như vậy, Hyundai SantaFe 2025 trở thành mẫu xe có động cơ mạnh nhất trong phân khúc SUV hạng D. Toyota Fortuner: 451 xe Mẫu xe có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong phân khúc SUV hạng D trong tháng 9/2024 vừa qua chính là Toyota Fortuner. Doanh số của mẫu xe này đạt 451 xe, tăng 91,1%, giúp Toyota Fortuner đứng thứ 3 trong phân khúc. Toyota Fortuner tại Việt Nam hiện có 5 phiên bản và giá bán từ 1,055 - 1,35 tỷ đồng, khá tương đồng với các đối thủ cùng phân khúc. Bỏ ra số tiền từ hơn 1 tỷ đòng, khách hàng sẽ nhận về những trang bị đáng chú ý như màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto. Toyota Fortuner tại Việt Nam hiện vẫn có 3 tùy chọn động cơ, bao gồm máy dầu 2.4L, máy dầu 2.8L và máy xăng 2.7L. Thông số vận hành tương ứng của 3 động cơ này là 147 mã lực/400 Nm, 201 mã lực/500 Nm và 164 mã lực/245 Nm. Các động cơ đi với hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh 4WD. Mazda CX-8: 319 xe Mẫu xe đứng thứ 4 trong phân khúc SUV hạng D là Mazda CX-8. Trong tháng 9 vừa qua, mẫu xe này bán ra 319 xe, tăng trưởng 51,9%. Mazda CX-8 hiện là một trong những mẫu xe có giá rẻ nhất trong phân khúc SUV hạng D, dao động từ 949 triệu đến 1,129 tỷ đồng. Bên cạnh đó, xe còn được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ dành cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Ngoài giá bán hợp túi tiền, Mazda CX-8 còn có doanh số khá ổn định nhờ thiết kế nịnh mắt, nội thất rộng rãi và trang bị tiện nghi, an toàn phong phú. "Trái tim" của mẫu xe Mazda CX-8 tại Việt Nam là động cơ xăng Skyactiv-G 2.5L, cho công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Đi kèm với đó là hộp số loại tự động 6 cấp, hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh AWD, tùy phiên bản. Kia Sorento: 116 xe

Trong tháng 9/2024 vừa qua, Kia Sorento tăng trưởng mạnh với tỷ lệ lên đến 87%. Tuy nhiên, doanh số thực tế của xe khá khiêm tốn, chỉ đạt 116 chiếc. Do đó, mẫu xe Hàn Quốc này chưa thể cải thiện thứ hạng của mình trong phân khúc. Kia Sorento tại thị trường Việt Nam có tổng cộng 12 phiên bản và giá bán dao động từ 964 triệu đến 1,499 tỷ đồng. Ngay cả động cơ của Kia Sorento cũng rất đa dạng với 4 tùy chọn. Đầu tiên là động cơ xăng Smartstream 2.5 MPI, sản sinh công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 232 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Hai con số tương ứng của động cơ diesel Smartstream D2.2 là 198 mã lực và 440 Nm, kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 8 cấp. Thứ ba là hệ truyền động hybrid với động cơ xăng tăng áp 1.6L mạnh 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện mạnh 60 mã lực/264 Nm và hộp số tự động 6 cấp. Cuối cùng là hệ truyền động plug-in hybrid với động cơ xăng 1.6L và hộp số tự động 6 cấp tương tự như trên. Tuy nhiên, động cơ lại đi với mô-tơ điện mạnh 90 mã lực và 304 Nm. Mitsubishi Pajero Sport: 68 xe

Mitsubishi Pajero Sport chỉ có doanh số 68 xe, tăng 41,6%. Mitsubishi Pajero Sport hiện là một trong những mẫu SUV hạng D được khuyến mãi lớn nhất trong tháng 10/2024. Theo đó, xe được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giúp khách hàng tiết kiệm số tiền từ 113 - 136 triệu đồng, tùy phiên bản. Mitsubishi Pajero Sport tại Việt Nam có 2 phiên bản là Diesel 4x2 AT và Diesel 4x4 AT, giá bán dao động từ 1,13 - 1,365 tỷ đồng. Bất lợi của mẫu SUV hạng trung này nằm ở thiết kế chưa thực sự nịnh mắt và đã lâu không được nâng cấp. Xe được trang bị động cơ dầu MIVEC 2.4L, sản sinh công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Hệ dẫn động vẫn chia làm 2 loại là 1 cầu và 2 cầu, đi kèm khóa vi sai cầu sau. Isuzu mu-X: 36 xe

Ế nhất phân khúc SUV hạng D trong tháng 9/2024 vẫn là Isuzu mu-X. Doanh số của mẫu xe Nhật Bản này dừng ở mức 36 chiếc, tăng trưởng 80%. Đây cũng là một trong 10 mẫu xe bán kém nhất thị trường Việt Nam trong tháng vừa qua. Để tăng sức cạnh tranh, Isuzu mu-X hiện đang được đại lý khuyến mãi đậm sâu. Theo đó, có đại lý ở khu vực Hà Nội hiện đang giảm giá từ 100 - 215 triệu đồng cho mẫu SUV hạng D này. Isuzu mu-X có giá bán hấp dẫn lại không có thế mạnh về thiết kế và trang bị. Bên cạnh đó, xe cũng đã lâu không có phiên bản nâng cấp. Xẻ được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 1.9L, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Ở phiên bản cao cấp nhất, động cơ kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động 6 cấp. Các phiên bản còn lại sẽ đi kèm hệ dẫn động cầu sau. Video: Trải nghiệm chi tiết Hyundai Santafe mới tại Việt Nam.

