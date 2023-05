Giá điện tăng, vì sao PPC đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 52%?

Theo PPC, do giá nhiên liệu đầu vào tăng làm doanh thu và chi phí trong 3 tháng đầu năm nay đều tăng so với cùng kỳ năm trước đó. Tuy nhiên, giá trị tăng doanh thu lại thấp hơn giá trị tăng chi phí (do giá trị một số khoản chi phí như: chi phí sửa chữa lớn, tiền lương tăng).

Ngoài ra, lợi nhuận tài chính giảm gần 29 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ giảm 41% so với quý 1/2022, là do số tiền cổ tức từ các đơn vị góp vốn Công ty nhận được là 36,8 tỷ đồng, giảm gần 38% so với con số 58,9 tỷ đồng của cùng kỳ. Bên cạnh đó, lãi tiền gửi giảm 5,76 tỷ đồng do nguồn tiền nhàn rỗi giảm.