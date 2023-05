5 thiết bị không sử dụng vẫn khiến hoá đơn tiền điện “tăng vọt”

Theo How to Geek, việc sử dụng thiết bị điện sai cách sẽ tiêu hao nhiều điện năng, khiến tiền điện tăng lên đáng kể. Khi một thiết bị sạc điện tử cắm vào ổ điện, dù không kết nối với thiết bị, chúng vẫn tiêu tốn điện năng của gia đình. Mức điện tiêu thụ không đáng kể, chỉ khoảng 1,2 W nhưng thực tế trong nhà thường có nhiều hơn 1 thiết bị sạc cho các đồ dùng điện tử. Khi cộng lượng điện tiêu thụ và nhân cho cả tháng thì số tiền vô lý này sẽ khiến bạn giật mình. Nếu chỉ tắt nguồn trên điều khiển ti vi thì đó mới chỉ là chuyển về chế độ chờ chứ không phải tắt nó hoàn toàn. Do đó, chiếc tivi vẫn sẽ tiêu tốn tiền điện. Cũng giống như ti vi, máy tính hay laptop ở chế độ chờ hoặc nghỉ vẫn sẽ hoạt động và tốn điện. Đó là lý do tại sao người dùng nên rút phích cắm khi không dùng để có thể tiết kiệm điện tối đa. Bộ đếm thời gian còn hoạt động trên thiết bị điện tử chứng tỏ rằng chúng còn chưa tắt. Vì thế, rút phích cắm của thiết bị này có thể tiết kiệm tiền điện nhiều hơn. Nhiều người không rút điện bình nóng lạnh sau khi tắm nhưng thực tế việc này tiêu tốn rất nhiều điện năng. Lý do là khi nhiệt độ bên trong bình nước nóng thấp hơn nhiệt độ cài đặt, máy nước nóng điện sẽ khởi động và tự động làm nóng. Vì thế, đừng quên rút phích cắm của máy nước nóng khi bạn không sử dụng bình nước nóng bằng điện và chỉ bật khi cần sử dụng. Nguồn ảnh: Getty/Printest Video: Vì sao giá điện tăng? Nguồn: VTV24

Theo How to Geek, việc sử dụng thiết bị điện sai cách sẽ tiêu hao nhiều điện năng, khiến tiền điện tăng lên đáng kể. Khi một thiết bị sạc điện tử cắm vào ổ điện, dù không kết nối với thiết bị, chúng vẫn tiêu tốn điện năng của gia đình. Mức điện tiêu thụ không đáng kể, chỉ khoảng 1,2 W nhưng thực tế trong nhà thường có nhiều hơn 1 thiết bị sạc cho các đồ dùng điện tử. Khi cộng lượng điện tiêu thụ và nhân cho cả tháng thì số tiền vô lý này sẽ khiến bạn giật mình. Nếu chỉ tắt nguồn trên điều khiển ti vi thì đó mới chỉ là chuyển về chế độ chờ chứ không phải tắt nó hoàn toàn. Do đó, chiếc tivi vẫn sẽ tiêu tốn tiền điện. Cũng giống như ti vi, máy tính hay laptop ở chế độ chờ hoặc nghỉ vẫn sẽ hoạt động và tốn điện. Đó là lý do tại sao người dùng nên rút phích cắm khi không dùng để có thể tiết kiệm điện tối đa. Bộ đếm thời gian còn hoạt động trên thiết bị điện tử chứng tỏ rằng chúng còn chưa tắt. Vì thế, rút phích cắm của thiết bị này có thể tiết kiệm tiền điện nhiều hơn. Nhiều người không rút điện bình nóng lạnh sau khi tắm nhưng thực tế việc này tiêu tốn rất nhiều điện năng. Lý do là khi nhiệt độ bên trong bình nước nóng thấp hơn nhiệt độ cài đặt, máy nước nóng điện sẽ khởi động và tự động làm nóng. Vì thế, đừng quên rút phích cắm của máy nước nóng khi bạn không sử dụng bình nước nóng bằng điện và chỉ bật khi cần sử dụng. Nguồn ảnh: Getty/Printest Video: Vì sao giá điện tăng? Nguồn: VTV24