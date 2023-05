Cận cảnh nhà gỗ lim trăm tuổi “độc nhất” phố cổ Hà Nội

Trong khu vực phố cổ ở Hà Nội, hiện chỉ còn ít nhà “hộp diêm” vẫn còn tồn tại. Trong đó, ngôi nhà 42 phố Hàng Cân được đánh giá là “báu vật” giữa lòng phố cổ Hà Nội. Ảnh: Dân Việt Được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, ngôi nhà số 42 phố Hàng Cân đến nay đã hơn 130 tuổi. Người xây dựng ngôi nhà là cụ Trần Hữu Lập (người gốc Hà Nội), người sáng lập ra cửa hiệu Ích - An nổi tiếng vào đầu thế kỷ 20. Ảnh: Dân trí Làm từ gỗ lim, ngôi nhà được thiết kế theo phong cách “nhà hộp diêm”, một lối thiết kế đặc trưng của nhà cổ Hà Nội vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Ảnh: Dân Việt Ngôi nhà cổ có tổng diện tích 108 m2, gồm 2 tầng và 5 khu vực sinh hoạt. Với kiểu thiết kế này, ngôi nhà vừa có thể kinh doanh vừa để sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: Vietnamnet Ngay khi bước vào cánh cửa, tấm biển Ích - An thu hút nhiều ánh nhìn. Cửa hiệu Ích - An giống như một “siêu thị” thời bây giờ. Ảnh: Vietnamnet Tầng 1 là phòng khách và nơi bày bán hàng hóa. Đi sâu vào là căn bếp và nhà vệ sinh. Ảnh: Vietnamnet Tầng 2 của ngôi nhà được sử dụng làm nơi sinh hoạt của cả gia đình. Ảnh: Vietnamnet Do ngôi nhà phố cổ "sâu hun hút" nên việc có 2 giếng trời là điểm cộng cho căn nhà thêm phần thông thoáng. Ảnh: Dân trí Cầu thang lên tầng 2 hoàn toàn bằng gỗ lim. Ảnh: Dân Việt Cánh cửa gỗ lim dù hơn 130 năm tuổi nhưng vẫn rất chắc chắn. Ảnh: Dân Việt Không chỉ người Việt Nam, nhiều du khách nước ngoài cũng rất thích kiến trúc cổ của ngôi nhà. Ảnh: Dân trí Dưới tác động của thời gian, 70% công trình gỗ trong nhà đã bị hư hỏng nặng và phải thay thế bằng các nguồn vật liệu hiện đại. Ảnh: Vietnamnet Trong đó, phần ngói của nhà được đưa xuống, làm nguyên liệu để nâng nền nhà lên cao. Dù vậy, khung nhà vẫn được giữ gìn nguyên vẹn và tiếp tục bảo tồn cho thế hệ sau. Ảnh: Dân Việt Video: Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ

