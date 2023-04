Chứng khoán ngày 20/4: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua TDM với giá mục tiêu 44.600 đồng/cp



CTC K Bản Việt (VCSC) : CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) công bố KQKD quý 1/2023 với doanh thu đạt 101 tỷ đồng (-4% YoY) và LNST báo cáo đạt 128 tỷ đồng (+3,1 lần YoY), lần lượt hoàn thành 19% và 38% dự báo cả năm. LNST báo cáo tăng mạnh do TDM ghi nhận thu nhập cổ tức năm 2022 là 94 tỷ đồng từ BWE.

VCSC ước tính LNST quý 1/2023 từ sản xuất nước là 34 tỷ đồng (-16% YoY), hoàn thành 14% dự báo cả năm. LNST từ sản xuất nước giảm là do sản lượng nước thương phẩm giảm 4% YoY và chi phí tài chính tăng 18% YoY do TDM phát sinh 2 tỷ đồng phí bảo lãnh cho các khoản vay.

Sản lượng nước thương phẩm trong quý 1/2023 giảm 4% YoY xuống 14,6 triệu m3, hoàn thành 19% dự báo sản lượng cả năm là 79 triệu m3 (+13% YoY). VCSC cho rằng sản lượng nước thấp là do TDM thay đổi ngày ghi - chốt đồng hồ nước từ ngày 25 sang ngày 20 hàng tháng.

Mức tăng trưởng GRDP thấp đạt 1,2% YoY của tỉnh Bình Dương trong quý 1/2023 có thể ảnh hưởng đến mục tiêu GRDP cả năm là 8,5%-8,7% YoY. Điều này có thể dẫn đến nhu cầu tiêu thụ nước từ các khách hàng công nghiệp tại Bình Dương sẽ giảm trong năm.

Mặc dù VCSC kỳ vọng lượng nước sẽ phục hồi trong các quý tới, nhưng VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo sản lượng nước.

Khuyến nghị mua VPB với giá mục tiêu 26.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Chương trình chính của đại hội VPB bao gồm (1) trình kế hoạch kinh doanh 2023, (2) xin phê duyệt phương án trả cổ tức bằng tiền và (3) trình phương án tăng vốn.

Phương án tăng vốn bao gồm (1) phương án chi tiết cho phát hành riêng lẻ 15% cổ phần cho Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) và (2) phát hành ESOP 30,2 triệu cổ phiếu (tương đương 0,45% số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại).

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 bao gồm tăng trưởng tín dụng 33% YoY (hạn mức tăng trưởng cuối cùng tùy thuộc vào quyết định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN)), tăng trưởng huy động vốn (bao gồm tiền gửi của khách hàng và giấy tờ có giá) là 41 % YoY, nợ xấu/dư nợ tín dụng (tổng cho vay cộng với trái phiếu doanh nghiệp) được giữ ở mức dưới 3% và lợi nhuận trước thuế (LNTT) là 24 nghìn tỷ đồng (+13% YoY) so với dự báo là 22,4 nghìn tỷ đồng (+5,4% YoY).

VPB đề xuất mức cổ tức tiền mặt 1.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến chi trả vào quý 2 – quý 3/2023 sau khi phát hành ESOP và hoàn tất chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Ban lãnh đạo dự kiến chia cổ tức tiền mặt 30% LNST mỗi năm cho đến năm 2026.

Phần hỏi đáp tập trung vào triển vọng kinh doanh của VPB và FEC. VCSC hiện có khuyến nghị MUA đối với VPB với giá mục tiêu là 26.000 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị phù hợp PPC với giá mục tiêu 14.600 đồng/cp

CTC K Bản Việt (VCSC) : LNST của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) trong quý 1/2023 đạt 40 tỷ đồng (-50% YoY). Lợi nhuận quý 1/2023 giảm mạnh do (1) sản lượng điện thương phẩm giảm 9% YoY, (2) chi phí nguyên liệu trung bình tăng 42%, vượt qua mức tăng 34% của giá bán trung bình (ASP) và (3) thu nhập cổ tức giảm 37% YoY.

LNST quý 1/2023 của PPC hoàn thành 11% dự báo cả năm 2023. Tuy nhiên, VCSC kỳ vọng việc tổ máy phát điện S6 của nhà máy Phả Lại 2 (300 MW — 50% công suất của Phả Lại 2) vận hành trở lại sẽ hỗ trợ tăng trưởng sản lượng trong nửa cuối năm 2023.

VCSC cũng kỳ vọng thu nhập cổ tức từ HND và QTP tăng trong các quý tiếp theo trong năm 2023. Do đó, VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo.

Theo ban lãnh đạo, sản lượng điện giảm 9% YoY còn 653 triệu kWh trong quý 1/2023, chủ yếu do các vấn đề kỹ thuật tại nhà máy Phả Lại 1. Sản lượng điện trong quý 1/2023 của PPC phù hợp với kỳ vọng khi hoàn thành 21% dự báo cả năm 2023.

Giá bán trung bình cao do giá than và giá CGM tăng trong quý 1/2023. Giá CGM trung bình trong quý 1/2023 là 1.697 đồng/kWh (+11% YoY). Do đó, PPC được hưởng mức giá bán trung bình 2.007 đồng/kWh (+34% YoY).