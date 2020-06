Eximbank thay chủ tịch: Sếp Nhật có gì nổi trội?

Ngày 25/6, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) bất ngờ thông báo hội đồng quản trị (HĐQT) của ngân hàng đã chấp thuận ông Cao Xuân Ninh từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân và bầu chọn ông Yasuhiro Saitoh, Phó Chủ tịch HĐQT đang nắm 15% vốn tại Eximbank đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT thay ông Ninh.

Ông Cao Xuân Ninh (trái) và ông Yasuhiro Saitoh (phải). Ông Cao Xuân Ninh được bầu làm Chủ tịch HĐQT Eximbank vào ngày 22/5/2019. Tuy nhiên, tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 21/6/2019, đã có cổ đông đứng ra chất vấn tư cách Chủ tọa đoàn của ông Cao Xuân Ninh.



Việc không tin tưởng vào chủ tọa đoàn, còn nhiều ý kiến bất đồng giữa các cổ đông là nguyên nhân chính dẫn đến phiên họp này bất thành.

Năm 2019, Eximbank đã có những kết quả tích cực, đáng ghi nhận và tạo đà cho kết quả của quý 1/2020. (Ảnh minh họa).

Được biết, biến động nhân sự cấp cao tại Eximbank xảy ra trước thềm phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên, dự kiến tổ chức vào sáng ngày 30/6 tới.

Tạp chí Viettimes dẫn thông tin từ các tài liệu Eximbank công bố cho biết, tân Chủ tịch HĐQT Eximbank ông Yasuhiro Saitoh sinh năm 1961, quốc tịch Nhật Bản. Ông Yasuhiro Saitoh là cử nhân khoa học tại Nhật Bản; cử nhân chuyên ngành Nhân học văn hóa, chuyên ngành phụ: Kinh tế toàn cầu tại Nhật Bản; cử nhân Khoa học - Chuyên ngành Nhân học văn hóa tại Pháp.

Ông Yasuhiro Saitoh đã từng là nhân viên Marketing - Ngân hàng Mitsui Bank Ltd; Phó Tổng Giám đốc - AVP, Tập đoàn Đầu tư Thu nhập cố định toàn cầu, Khối Giao dịch Thị trường Vốn (Tokyo); Phó Tổng Giám đốc cấp cao, Giám đốc Đầu tư (Trái phiếu, Cổ phiếu, Hàng hóa và Đầu tư Cổ phần Tư nhân) - VP, Khối Quản lý tài sản tại Công ty Ủy thác Sakura (New York); Phó Tổng Giám đốc Điều hành cấp cao - Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Manufacturers (Los Angeles).

Trước khi trở thành tân Chủ tịch HĐQT Eximbank, "sếp Nhật" Yasuhiro Saitoh từng đảm nhiệm nhiều cương vị tại ngân hàng này như: Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quản lý Rủi ro; Ủy viên hội đồng Đầu tư Tài chính, Ủy viên hội đồng Tín dụng Trung ương Eximbank.

Được biết, năm 2019, Eximbank đã có những kết quả tích cực, đáng ghi nhận và tạo đà cho kết quả của quý 1/2020. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp tăng 31% so với cùng kỳ, trong khi chi phí hoạt động giảm 7%.

Hiện các chỉ số an toàn vốn của ngân hàng được kiểm soát ở mức độ an toàn cao. Trong đó, hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel 2 (phiên bản thứ 2 của Hiệp ước Basel) là 11,53% (so với quy định tối thiểu là 8%).

Tỷ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động (LDR) hiện đang tuân thủ ở mức 81.42% (quy định tối đa là 85%) và các chỉ số an toàn thanh khoản khác đều được đảm bảo trong ngưỡng an toàn cao theo quy định của ngân hàng Nhà nước.