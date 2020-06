Đồ ăn vặt gắn mác nội địa Trung Quốc bán tràn lan, giá “rẻ như cho”

Đồ ăn vặt nội địa Trung Quốc xuất hiện trên thị trường từ vài năm trước nhưng thời gian gần đây, các sản phẩm này được bày bán dày đặc trên các trang thương mại điện tử và chợ mạng. Đồ ăn vặt gắn mác nội địa Trung Quốc có nhiều loại khác nhau bánh ngọt, bánh mặn; kem; chân gà rút xương; các loại thịt gà, thịt lợn...thậm chí cả thịt hổ. Những món ăn này được rao bán với giá siêu rẻ, chỉ khoảng 100.000 - 140.000 đồng/kg/thùng. Tính ra, chỉ với 1.000 – 3.000 đồng/gói, người tiêu dùng có thể được ăn thử các loại “sơn hào hải vị” của Trung Quốc. Trên chợ mạng, set 36 món ăn vặt nội địa Trung Quốc (gồm 36 gói với khoảng 19 món ăn khác nhau, được chia thành từng phần nhỏ) được bán với giá khoảng 65.000 – 100.000 đồng/set tùy loại. Nếu chia nhỏ, mỗi gói "thịt hổ", "thịt gà" đồng giá 3.000 đồng/gói? Theo người bán, đây là sản phẩm nội địa Trung Quốc (tức người Trung Quốc sản xuất cho người Trung Quốc ăn) nên hoàn toàn yên tâm. Tin theo lời quảng cáo cộng với hình thức bắt mắt, đa dạng về chủng loại, hương vị… những món đồ ăn vặt thu hút người tiêu dùng đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, phần lớn những người bán online sản phẩm này đều nhập hàng từ đầu mối trung gian, không có giấy tờ nhập khẩu. Do đó, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm khuyến cáo người dân, cần hết sức cẩn trọng với các loại thực phẩm có màu sắc bắt mắt vì có thể những phẩm này chứa phẩm màu, phụ gia độc hại cho sức khỏe. Nguồn ảnh: Facebook Video: Hơn 100 tấn dược liệu Trung Quốc "đội lốt" táo, mơ. Nguồn: VTC Now

