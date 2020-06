Cảng Quy Nhơn bị phạt 100 triệu đồng do sai phạm gì?

Theo đó, Cảng Quy Nhơn bị phạt tiền 100 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2017 so với năm 2016, văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2018 so với năm 2017, văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2019 so với quý 2/2018.



Đồng thời, Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 so với 6 tháng đầu năm 2017, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu, Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

QNP bị xử phạt 100 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 1 vừa rồi, Công ty thu về 212 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi ròng gần 26 tỷ đồng. Mới đây, Cảng Quy Nhơn cũng dự kiến chi ra 220 tỷ đồng để đầu tư dự án xây dựng, mở rộng Bến số 1.

Được biết, Công ty sẽ nâng cấp bến số 1 bằng cách mở rộng ra phía khu nước bến số 1 hiện hữu thêm dự kiến 35m, chiều dài 480m đảm bảo tiếp nhận đồng thời 2 tàu 30.000 DWT đầy tải, đồng thời kết cấu bến được tính toán thiết kế đảm bảo cho tàu Container 50.000 DWT đầy tải trong giai đoạn sau.