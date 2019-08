Đường công danh cựu TGĐ BIDV vừa qua đời đột ngột

Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Trần Anh Tuấn đã qua đời hôm 16/8 sau một cơn đột quỵ.



Ông Trần Anh Tuấn (SN 1958), nguyên quán Quảng Ngãi, sinh ra tại Yên Bái, địa chỉ thường trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Nắm trong tay tấm bằng thạc sĩ kinh doanh, ông Tuấn tham gia BIDV từ năm 1981. Trong quãng thời gian từ năm 1989 đến 1998, ông đã nắm giữ các chức vụ: Giám đốc Chi nhánh BIDV tại Gia Lai-Kon Tum, Phó tổng giám đốc BIDV.

Từ năm 1998 - 2007 ông là Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT BIDV. Từ năm 2008 đến 2012, ông đảm nhận vị trí tổng giám đốc BIDV.

Từ tháng 5/2012 ông được bầu làm Ủy viên HĐQT BIDV. Đặc biệt, trong thời gian này, ông Trần Anh Tuấn được giao nhiệm vụ Phụ trách HĐQT sau khi ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu kể từ ngày 01/09/2016.

Dù không chính thức là Chủ tịch HĐQT, nhưng đây cũng là khoảng thời gian ông ngồi ghế cao nhất trong ngân hàng khi là người thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT BIDV.

Ông Trần Anh Tuấn qua đời ngày 16/8/2019 ở tuổi 61. Năm 2017 là năm ông Tuấn điều hành BIDV một cách trọn vẹn trên cương vị phụ trách HĐQT với nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực thời "hậu Trần Bắc Hà".



Trong đó, tổng tài sản của BIDV đạt 1.176.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16,7% so với năm 2016, tăng 8,42% so với cùng kỳ năm trước. Tổng nguồn vốn huy động đạt 1.106.517 tỷ đồng, tăng 17,9% so với năm 2016. Tổng quy mô tín dụng và đầu tư đạt gần 1.1136.778 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với năm trước. Trong đó cho vay nền kinh tế đạt 862.604 tỷ đồng, tăng trưởng 17%, chiếm 13,12% quy mô tín dụng toàn ngành ngân hàng.

Riêng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của BIDV trong năm này là 8.800 tỷ đồng.

Đến ngày 2/5/2018, ông Trần Anh Tuấn từ nhiệm để nghỉ hưu, nhường "ghế nóng" BIDV cho ông Bùi Quang Tiên và đến tháng 11/2018, ông Phan Đức Tú được chính thức bầu làm người kế nhiệm chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV thay ông Trần Bắc Hà sau hơn 2 năm bỏ trống.