Dược phẩm TƯ 2 bị phạt vi phạm công bố thông tin ra sao?

UBCKNN cho biết Dược phẩm Trung ương 2 đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Cụ thể, không đúng thời hạn công bố theo quy định các tài liệu sau: Giải trình ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 đã kiểm toán, Giải trình chênh lệch BCTC Quý I năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái, Giải trình chênh lệch BCTC Quý II năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái, Giải trình ý kiến kiểm toán tại BCTC soát xét bán niên 2021, Giải trình chênh lệch BCTC quý III năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái, Giải trình chênh lệch BCTC quý IV năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái, Giải trình chênh lệch BCTC năm 2021 đã kiểm toán so với cùng kỳ năm ngoái, Giải trình chênh lệch BCTC Quý I năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109113 thay đổi lần thứ 15 ngày 16/11/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/DPTƯ2 ngày 01/4/2022 hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Giải trình liên quan đến BCTC bán niên năm 2022 đã soát xét, Báo cáo thường niên năm 2020, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/4/2021, Báo cáo thường niên năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

UBCKNN quyết định mức phạt đối với Dược phẩm Trung ương 2 là 70 triệu đồng.



Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2 bị phạt do vi phạm pháp luật chứng khoán - Ảnh: internet

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 tiền thân là xuởng sản xuất quân dược được thành lập năm 1947 tại chiến khu Việt Bắc.

Theo Quyết định số 3699/QĐ- BYT ngày 20/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế chuyển XNDPTW2- Tổng Công ty Dược Việt Nam thành Công ty cổ phần. Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2 chính thức hoạt động từ tháng 3 năm 2005 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103006888 cấp ngày 03/3/2005 của Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội.

Thời điểm năm 2021 vốn điều lệ của Dược phẩm Trung ương 2 là 200 tỷ đông, kinh doanh nguyên liệu làm thuốc, dược liệu hóa chất, tinh dầu, thuốc tâm dược, thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng; kinh doanh máy móc thiết bị y tế; tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dược; dịch vụ môi giới đầu tư, môi giới thương mại và ủy thác xuất nhập khẩu; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; sản xuất thực phẩm chức năng; kinh doanh thực phẩm chức năng; kinh doanh bất động sản; Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa.

Tìm hiểu kết quả kinh doanh của Dược phẩm Trung ương 2 cho thấy, quý 3/2022 ghi nhận doanh thu hơn 59 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên công ty vẫn lỗ sau thuế gần 4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Dược phẩm Trung ương 2 ghi nhận doanh thu giảm nhẹ 7% xuống 124 tỷ đồng. Khấu trừ đi các chi phí, Dược phẩm Trung ương 2 lỗ sau thuế 9 tháng gần 20 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 lỗ gần 13 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu Dược phẩm Trung ương 2 không có thanh khoản nhiều tháng gần đây, thị giá đứng yên tại 6.500 đồng/cp.