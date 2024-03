Du khách đổ lên Mộc Châu, 'tranh nhau' hái mận đầu mùa

mận chín sớm





"Giá mận đầu mùa cũng rất cao, dao động từ 100.000-130.000 đồng/kg tại vườn nhưng nhà tôi hái tới đâu, bán hết tới đó. Mức giá này cao gấp 2-2,5 lần so với chính vụ. Cuối tuần, chỉ khách nào tới sớm và may mắn mới có mận để mua về làm quà", chị Quý cho biết.Theo chị Quý vườn mận của gia đình có 150 gốc mận cổ (32 năm tuổi), trồng trên diện tích 7.000m2. Thời điểm đầu mùa, mỗi ngày, gia đình chỉ thu hoạch được khoảng 10kg."Những tráirất hiếm, chúng tôi phải "mỏi cổ, mờ mắt" tìm kiếm. Thế nhưng nhiều du khách lại thích thú với hoạt động này. Dù mất cả tiếng chỉ để tìm được 10-15 trái nhưng họ vui vẻ, háo hức", chị Quý cho hay.Anh Lò Xuân Đức, chủ một vườn mận rộng 2ha tại Mộc Châu cho biết, năm nay do ảnh hưởng thời tiết, số lượng mận ít hơn năm ngoái. Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 sắp tới, mận hậu Mộc Châu mới chín rộ để phục vụ đón khách.Theo những hộ dân trồng mận lâu năm, để thu hoạch được mận trái mùa (chín sớm hay chín muộn hơn chính vụ), bên cạnh các yếu về khí hậu, đất đai thì công đoạn chăm sóc cũng ảnh hưởng rất nhiều. So với mận chính vụ, mận trái vụ dễ bán hơn và giá cao hơn. Vì vậy, gia đình nào có nhiều mận trái vụ năm nay đều vui mừng vì được mùa, được giá.Giá vào tham quan vườn mận và chụp ảnh là 20.000 – 50.000 đồng/khách, tùy vườn. Du khách có thể thuê trang phục người dân tộc Thái, Mông... để chụp ảnh.Cuối tháng 3, Mộc Châu có thời tiết mát mẻ, dễ chịu. So với mùa mận chín rộ, thời điểm này lượng khách không quá đông, việc chụp ảnh, trải nghiệm thu hái mận hay thưởng thức đặc sản Mộc Châu sẽ thuận lợi hơn.Nhiều gia đình cũng chọn thời điểm này để tới vườn mận cắm trại, hít thở không khí trong lành.