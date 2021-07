Bóc giá các loại mận ngon bậc nhất Việt Nam

Mận là một trong những loại quả được ưa chuộng trong mùa hè. Mận ở Việt Nam có nhiều loại nhưng ngon nhất phải kể đến là mận hậu Ruby Sơn La, mận Pu Nhi, mận Tam Hoa, mận hậu. Ảnh: Internet Mận hậu Ruby Sơn La vừa mới được ra mắt thương hiệu đầu tháng 6 năm nay. Loại mận này được thu hoạch từ những vườn mận hậu cổ ở thung lũng Nà Ka (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Ảnh: Foodmap Mận hậu Ruby có số lượng 18 - 25 quả/kg, trên vỏ có màu đỏ và xanh hòa quyện. Bên ngoài quả mận còn phủ một lớp phấn trắng đặc trưng. Ảnh: Facebook Mận hậu Ruby Sơn có giá bán trên các sàn thương mại điện tử là 230.000 đồng/kg. Khi xuất sang Singapore, mận Ruby có giá tương đương 309.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Mận Pu Nhi được trồng tại vùng núi Pu Nhi của tỉnh Sơn La. Loại mận này có màu đỏ thẫm, bên ngoài phủ lớp phấn mỏng, khi cắt ra có màu đỏ rực không khác trái cherry. Ảnh: Dân Việt So với mận Ruby, mận Pu Nhi có kích thước không quá to, song ăn ngọt và quả mọng. Ảnh: Dân Việt. Do số lượng mận Pu Nhi không nhiều nên giá bán cũng khá cao, từ 120.000 - 150.000 đồng/kg. Ảnh: InternetMận tam hoa là đặc sản vùng Bắc Hà (Lào Cai) ở độ cao 1.000m. Mận tam hoa quả to, cùi dày và mẫu mã đẹp. Ảnh: Internet Mận tam hoa Bắc Hà bắt đầu chín từ tháng 5 và rộ nhất vào tháng 6. Vào mùa, mận tam hoa được bày bán nhiều ở Hà Nội với giá chỉ vài chục nghìn/kg. Ảnh: Internet Mận hậu là đặc sản nổi tiếng của vùng Tây Bắc. Chúng được trồng ở nhiều khu vực khác nhau nhưng ngon nhất là khu vực Sơn La. Ảnh: Internet Nhờ khí hậu thuận lợi, mận hậu Sơn La có hương vị thơm ngon, khác biệt. Mận hậu bán nhiều tại các cửa hàng với giá từ 25.000 - 30.000 đồng/kg. Ảnh: Internet Video: Nông nghiệp sạch số 239 Mận hậu Sơn La. Nguồn: Nong nghiệp

