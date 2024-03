Mận đầu mùa đắt hơn thịt, khách vẫn “rầm rập” xuống tiền mua

Dù đến giữa tháng 5 mới bắt đầu vào mùa nhưng thời điểm này mận hậu đã xuất hiện tại nhiều cửa hàng ở Hà Nội và trên khắp chợ mạng. Do đầu mùa còn khan hiếm nên giá mận hậu đang rất cao, gấp 3,4 lần so với giá chính vụ. Theo khảo sát, mận hậu được rao bán từ 120.000 - 250.000 đồng/kg, tùy loại. Thậm chí, mận hậu loại ngon giá tới 300.000 dồng/kg. Các tiểu thương cho biết, dù giá mận hậu cao nhưng giới bán buôn vẫn liên tục "cháy" hàng vì nhu cầu của khách rất lớn. Anh Khương (một tiểu thương tại Long Biên, Hà Nội) cho biết, do khan hàng nên mận hậu bị đẩy giá cao. Dù vậy, hàng nhập đến đâu là hết đến đó, thậm chí muốn nhập thêm hàng cũng không có. Chị Trang, chuyên bán trái cây online chia sẻ: "Do bán online, không phải trả phí mặt bằng nên giá mận thấp hơn một chút so với các cửa hàng.Mận hậu đầu mùa chị Trang đặt từ Sơn La, hàng về ngày nào hết ngày đó. Nhiều khách phải đợi đến hôm sau mới có. Giá mận hậu năm nay cao hơn so với mọi năm. Nguyên nhân được cho là thời tiết thất thường nên sản lượng thu hoạch ít hơn. Ngoài bán theo cân, một số tiểu thương còn bán theo set kèm muối chấm với 500g cho/set để vừa túi tiền của khách. Mận trái vụ có vị ngọt chua chát đặc trưng, chua nhưng không gắt, chát mà lại ngọt ngọt khó tả. Nguồn ảnh: Facebook Bất chấp mận ngoại lấn lướt, mận hậu Sơn La vẫn hút hàng. Nguồn: THDT

