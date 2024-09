Dự báo doanh thu và lợi nhuận Đạt Phương bị giảm so kế hoạch

Chứng khoán Mirae Asset vừa cho rằng CTCP Tập đoàn Đạt Phương (DPG) đang tăng trưởng chậm lại.

Cụ thể, DPG báo cáo doanh thu 6T2024 đạt 1.386 tỷ đồng, tăng 19,6% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 106 tỷ đồng, cũng tăng 21,5% so cùng kỳ.



Phân khúc Xây dựng tiếp tục chiếm ưu thế với mức tăng 34% khi đạt 1.111 tỷ đồng. Tuy nhiên mảng Thủy điện giảm tương đối với 14% xuống 254 đồng.

Kết quả là lợi nhuận gộp giảm nhẹ 6,7% so cùng kỳ, xuống còn 253 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí lãi vay giảm 44 tỷ đồng do lãi suất giảm và nợ ngắn hạn giảm.

Một số hợp đồng, gói thầu mà DPG trúng thầu trong 6T2024 bao gồm: Gói thầu số 1 trị giá 470 tỷ đồng, số 11.2 là 58 tỷ đồng, số 15 với 101 tỷ đồng, số 11 là 60 tỷ đồng.

Dựa trên kết quả 6 tháng, Mirae Asset điều chỉnh dự báo doanh thu hợp nhất cả năm của DPG lên 3.682 tỷ đồng (tăng 6,7% so cùng kỳ) và lãi sau thuế của công ty mẹ lên 200 tỷ đồng (giảm 1,3% so cùng kỳ), thấp hơn lần lượt 19,3% và 21% so với kế hoạch tài chính của DPG.