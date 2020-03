Dự án The Jade Orchid chỉ là bãi đất trống nhưng vẫn được rao bán rầm rộ?

(Kiến Thức) - Mặc dù dự án The Jade Orchid (Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chỉ là bãi đất trống, móng chưa đào, pháp lý đang hoàn thiện thế nhưng trên nhiều website đang quảng cáo rao bán rầm rộ.

Nước thải thối lẫn xác chết động vật chảy vào dự án The Jade Orchid

Theo tìm hiểu của PV, tháng 5/2018, UBND TP Hà Nội đã ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp Công trình căn hộ, văn phòng và công cộng (tên thương mại là The Jade Orchid), do Công ty CP bất động sản Vimedimex (thương hiệu bất động sản Vimefulland - Vimedimex Group ) làm đại diện cho liên danh nhà đầu tư.

Dự án The Jade Orchid tọa lạc tại phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội), với quy mô diện tích khoảng 67.763,48 m2 (bao gồm 49.667,1 m2 đất xây dựng công trình và 18.096,38 m2 đất xây dựng đường giao thông theo quy hoạch). Trong đó, công trình dự án sẽ gồm có loại hình chung cư, biệt thự và lâu đài phố.

Bên ngoài dự án The Jade Orchid không có bất kỳ thông tin nào về dự án này.

Ghi nhận thực tế của PV Kiến Thức cho thấy, hiện nay bên trong khu đất được quy hoạch làm dự án The Jade Orchid vẫn chỉ là một bãi đất trống, không có bất kỳ dấu hiệu hoạt động xây dựng nào. Trong này chỉ có một số thùng cotainer được lắp điều hòa, cùng với đường dây điện chạy loằng ngoằng.

Cỏ dại mọc um tùm bên ngoài dự án. Tại dự án vẫn có nhân viên bảo vệ trông coi 24/24.

Bên ngoài dự án quây tôn xanh kín mít, không có bất kỳ thông tin nào về The Jade Orchid cũng như các đơn vị tham gia thực hiện dự án này. Xung quanh dự án còn bị “bủa vây” bởi cỏ dại um tùm, đặc biệt là một đường cống dẫn nước thải hôi thối hòa lẫn với xác chết động vật phân hủy chảy thẳng từ bên ngoài vào trong dự án này. Dự án không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc thi công, nhưng bên trong vẫn có nhân viên bảo vệ trông coi 24/24. Trao đổi với PV, một số người dân gần khu vực cho biết, doanh nghiệp tiến hành quây tôn tại dự án này đã nhiều năm. Mãi đến năm 2019, máy móc, công nhân mới bắt đầu san nền đất bên trong dự án, nhưng chỉ thấy làm vài tháng và hiện nay không thấy nữa. Đường cống dẫn nước thải hôi thối...

...lẫn với xác chết động vật phân hủy chảy thẳng từ bên ngoài vào trong dự án The Jade Orchid.

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro

Mặc dù, dự án The Jade Orchid vẫn đang là bãi đất trống, móng chưa hoàn thiện nhưng trên nhiều sàn mua bán bất động sản, mạng xã hội hiện đang công khai rao bán và huy động vốn các căn hộ, biệt thự tại The Jade Ochid một cách rầm rộ. Chỉ cần lên kênh Google, gõ lệnh “Dự án The Jade Orchid”, ngay lập tức cho ra kết quả khoảng 15.800.000 chỉ trong vòng 0,92 giây.

Bên trong dự án The Jade Orchid vẫn chỉ là bãi đất trống.

Để “nhử” người mua, các sàn mua bán bất động sản không ngừng sử dụng những ngôn từ “có cánh”, bay bổng để tung hô The Jade Orchid lên "mây".

“The Jade Orchid là điểm đến lý tưởng mang lại rất nhiều giá trị cho môi trường sống”. Hoặc “The Jade Orchid Garden là sự kết hợp hài hòa sáng tạo giữa văn hóa Á Đông truyền thống và nét đẹp tinh tế hiện đại của một khu đô thị “Phát triển bền vững”, “thân thiện với môi trường” đem lại cho bạn một không gian xanh với phong cách sống sôi động, nằm trong quần thể khu đô thị Cổ Nhuế…”- website “chungcudep” rao.

Theo thông tin rao bán, các căn hộ tại dự án The Jade Orchid được bán với các mức giá khác nhau, tùy theo diện tích. Trong đó, những căn liền kề rộng 116-120-285 m2 có giá từ 21,5 tỷ (bàn giao thô + hoàn thiện mặt ngoài). Biệt thự 180-200m2 thì có 22 lô, dự kiến trên dưới 30 tỷ/lô.

Thông tin dự án The Jade Orchid được quảng cáo, rao bán rầm rộ trên các sàn mua bán bất động sản.

Vào vai khách hàng, PV gọi điện thoại số đến số điện 0974259xxx hotline phòng kinh doanh chủ đầu tư và được một nữ nhân viên tiết lộ: Các căn hộ chung cư ở The Jade Orchid có giá khoảng 2,5 tỷ đồng/căn (bao gồm nội thất cơ bản). Thanh toán theo tiến độ của dự án, nhưng cọc 200 triệu đồng, ký quỹ trong vòng 1 năm do hiện tại hạ tầng chưa xong.

“Bên chị đang cân nhắc đợt này có ra hàng nữa hay không, có ra quỹ hay không vì phải đợi làm hạ tầng xong”, nữ nhân viên nói.

Liên quan đến thông tin dự án, ngày 5/3 trao đổi với PV, một cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng và đô thị phường Xuân Đỉnh cho biết: Dự án The Jade Orchid vẫn đang hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý có liên quan chưa đầy đủ. Trước đó, phường đã lập biên bản vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình số tiền là 17,5 triệu đồng. Cùng với đó phường đã đình chỉ dự án, nên từ nhiều tháng nay không có công nhân, máy móc hoạt động tại The Jade Orchid.

Thông tin về chủ đầu tư và các đợt thanh toán tại dự án The Jade Orchid được đăng tải công khai.

Mặc dù dự án The Jade Orchid (Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn đang là bãi đất trống, móng chưa hoàn thiện, pháp lý vẫn rất mập mờ nhưng đã rao bán, quảng cáo rầm rộ? Điều này tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cho người mua.

Như vậy, có thể thấy mọi thông tin mua bán dự án The Jade Orchid đang rất mập mờ, tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro cho người mua. Đấy là chưa kể đến quá trình dự án này được triển khai, thi công cho đến lúc hoàn thiện vẫn là một khoảng thời gian dài. Trường hợp, nếu dự án thi công không đúng tiến độ thì thiệt hại vẫn chỉ đè lên vai khách hàng.

Một số hình ảnh về dự án The Jade Orchid:

Thời điểm PV Kiến Thức ghi nhận ngày 1/3, bên trong dự án The Jade Orchid vẫn chỉ là một bãi đất trống, không có bất kỳ dấu hiệu hoạt động xây dựng nào.

Một vài thùng container lắp thêm điều hòa và nối đường dây điện đặt bên trong dự án.

Đường dẫn điện chạy ngoằn ngoèo.

Dự án The Jade Orchid đang chỉ là bãi đất trống, nhưng vẫn được rao bán rầm rộ.

Xung quanh dự án còn bị “bủa vây” bởi cỏ dại um tùm.

Một số khu chăn nuôi của người dân được dựng ở phía sau dự án.

Dự án The Jade Orchid nằm trên khu vực cũng khá vắng vẻ người qua lại.

