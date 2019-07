Hà Nội: Phát hãi hàng loạt ngôi nhà “chống nạng”, xiêu vẹo

Hàng chục ngôi nhà của các hộ dân (thuộc tổ 51, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội), bên cạnh có hiện tượng bị sụt lún, nứt nẻ, thậm chí có ngôi nhà bị nghiêng hẳn về một bên. Theo ghi nhận PV Người Đưa Tin, để tránh bị đổ sập thì những khung sắt cỡ lớn được giăng chằng chịt như mạng nhện, nẹp tạm bợ bao quanh tường nhà nhiều hộ gia đình, sau đó đấu nối để dựa vào tòa nhà cao tầng thuộc chung cư Lilama. Phần đầu của những cây thép lớn được hàn trực tiếp vào thanh dầm của ngôi nhà tạo lực đỡ. Hiện có khoảng 14– 15 ngôi nhà bị ảnh hưởng và tất cả đều được "chống" lại bằng sắt thép với nhau để giữ liên kết, tạo thành một khối cố định. Dưới lối đi chung của nhiều căn nhà phải được gia cố lại bằng khung sắt cố định, tránh tình trạng sập bất cứ lúc nào. Nhìn lên cao đây không khác gì một mạng nhện bằng sắt. Bên phía chung cư Lilama các thanh sắt được chôn vào tường cố định. Một tấm lưới bao tường của một gia đình ở đây do sụt lún nên đã bị kéo gập lại. Ông Ngô Thanh Sơn (tổ 51, phường Mai Động, quận Hoàng Mai) cho biết:"Trước đây, khi chung cư Lilama bắt đầu đào móng để xây dựng, nhà chúng tôi bị sụt lún nghiêm trọng. Thời điểm đó, chúng tôi phản ánh tới chính quyền và chủ đầu tư để có phương án khắc phục. Nhưng cho đến nay, sau gần chục năm trời, nhiều gia đình vẫn phải nơm nớp lo sợ khi sống trong những căn nhà chống nạng sắt mà không biết sập lúc nào. Cứ đến mùa mưa bão chúng tôi lại phải đi sơ tán về nhà người thân để đảm bảo an toàn". Rất mong chính quyền sớm có biện pháp xử lý, đảm bảo vật chất cũng như sự an toàn cho người dân khu vực nới đây.

