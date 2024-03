Dự án nào của Hapro, Sao Phương Đông vào “tầm ngắm” kiểm tra?

Năm 2024, TP Hà Nội sẽ thực hiện kiểm tra 99 dự án đầu tư, bao gồm 50 dự án chuyển tiếp thuộc kế hoạch năm 2023 và 49 dự án mới. Đây là nội dung của kế hoạch kiểm tra, đánh giá các dự án đầu tư của thành phố năm 2024, do UBND TP Hà Nội mới ban hành.



Theo UBND TP Hà Nội, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư các chương trình, dự án đầu tư, đảm bảo các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đồng thời, phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để có giải pháp kịp thời tháo gỡ, hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội sẽ kiểm tra các dự án chuyển tiếp thực hiện thuộc kế hoạch năm 2023 với 50 dự án, bao gồm 28 dự án đầu tư công, dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài đầu tư công và 22 dự án vốn ngoài ngân sách. Cùng đó, các dự án mới tổ chức kiểm tra năm 2024 bao gồm 49 dự án, trong đó có 30 dự án đầu tư công và 19 dự án vốn ngoài ngân sách.

Ngoài ra, kiểm tra nhóm dự án ngân sách thành phố hỗ trợ 18 huyện, thị xã thuộc kế hoạch triển khai xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 - 2025…

UBND TP Hà Nội cũng thực hiện đánh giá đầu tư đối với một số dự án thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư và các sở chuyên ngành quản lý. Đồng thời, sẽ kiểm tra một số dự án sau khi điều chỉnh dự án.

Dự án Khách sạn Sao Phương Đông - Orient Star Hotel tại 269 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình do Công ty CP du lịch và thương mại Sao Phương Đông làm chủ đầu tư nằm trong danh sách 19 dự án vốn ngoài ngân sách sẽ bị TP Hà Nội kiểm tra trong năm 2024.

Được biết, trong số 30 dự án đầu tư công nằm trong kế hoạch kiểm tra, đánh giá năm 2024 có một số dự án như: Dự án đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Nhuệ trên tuyến đường Dịch Vọng - Phú Mỹ - Cầu Diễn và đường nối ra Quốc lộ 32, quận Nam Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư (tổng mức đầu tư 380,1 tỷ đồng); Cải tạo, nâng cấp Nhà ở vận động viên đơn nguyên 1,2,3,4 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội (tổng mức đầu tư 266,9 tỷ đồng) và Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín (giai đoạn 1, tổng mức đầu tư 684,4 tỷ đồng) do Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng TP Hà Nội làm chủ đầu tư.

Cùng với đó là, dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ đầu đường tỉnh lộ 427 tới thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai (vốn đầu tư 345,4 tỷ đồng); Xây dựng khu di dân phục vụ giải phóng mặt bằng Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác thuộc huyện Thanh Trì - giai đoạn II (524,4 tỷ đồng); Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Vân Đình tới đường tỉnh 424 (76 cũ), địa phận huyện Ứng Hòa (651,9 tỷ đồng); Xây dựng tuyến đường 48m đoạn từ Yên Vinh đến đường 36 Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh (640,9 tỷ đồng); Xây dựng tuyến đường Tiền Phong - Tự lập, huyện Mê Linh (giai đoạn 1), vốn đầu tư 790,8 tỷ đồng…

Hé lộ nhiều “ông lớn” vào diện kiểm tra

Bên cạnh kiểm tra các dự án đầu tư công, nhóm 19 dự án vốn ngoài ngân sách cũng có trong kế hoạch kiểm tra lần này gồm: Công trình hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và khách sạn tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên do Công ty CP Thương mại xuất nhập khẩu Duyên Hà làm chủ đầu tư; Khu giới thiệu sản phẩm và nhà ở liền kề nông thôn tại các xã: Tiền Phong và Hiền Giang, huyện Thường Tín do Công ty TNHH Phát triển Nhà Thường Tín làm chủ đầu tư.

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Núi Thoong, công suất giai đoạn I: 240tấn/ngày đêm do Công ty CP Môi trường đô thị Xuân Mai làm chủ đầu tư; Công viên hồ điều hòa thuộc Khu đô thị Tây Nam Hà Nội do Công ty TNHH VNT làm chủ đầu tư; Công viên cây xanh và nhà điều hành, tổ chức sự kiện phục vụ vui chơi giải trí công cộng Tây Hồ của Công ty CP đầu tư thương mại Hà Nội Xanh.

Đáng chú ý, các dự án đô thị, nhà ở gồm: Khu chức năng đô thị mới Minh Dương - Sơn Đồng (Khu đô thị Minh Dương - Sơn Đồng) của Công ty CP Minh Dương; Khu đô thị Thuần Nghệ của Công ty CP Tập đoàn xây dựng Bình Minh; Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ tại các phường: Hoàng Văn Thụ, Thịnh Liệt, Yên Sở - quận Hoàng Mai do Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Hoàng Mai (Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC) hợp tác với Công ty CP Ngôi nhà mới) làm chủ đầu tư.

Tương tự, dự án Tổ hợp nhà ở để bán kết hợp Dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê tại số 176 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai do Công ty CP chế biến kinh doanh Lương thực – Thực phẩm Hà Nội làm chủ đầu tư (Công ty CP kinh doanh bất động sản Sông Hồng hợp tác đầu tư); Trường mầm non Đồng Tầu tại B8-NT, Khu đô thị Đồng Tầu, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai do Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Nam Hà Nội làm chủ đầu tư.

Đặc biệt, danh sách kiểm tra dự án lần này còn có sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi đình đám như: Khu du lịch, vui chơi giải trí, đô thị sinh thái Tuần Châu Hà Nội do Công ty CP Tuần Châu Hà Tây (nay là Công ty CP Tuần Châu Hà Nội, thành viên của Tập đoàn Tuần Châu) làm chủ đầu tư; dự án Xây dựng điểm đỗ xe Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh do Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) làm chủ đầu tư.